Un avion Wizz Air survolează, joi după-amiaza, deasupra orașului. Sibienii nu trebuie să fie îngrijorați deoarece este vorba despre un program de zboruri de tip școală pentru piloți.

Până la ora 17.00 un avion va survola deasupra Sibiului, efectuând operațiuni de „touch and go”. „Vă informăm că astăzi, în intervalul 14:00 – 17:00, o aeronavă a companiei Wizz Air va efectua manevre de tip „touch and go” pe Aeroportul Internațional Sibiu. Acestea fac parte dintr-un program de pregătire pentru zboruri-școală”, au transmis reprezentanții Aeroportului Internațional Sibiu.

Astfel de acțiuni au mai avut loc și în trecut. Aeronavele „s-au învârtit” deasupra Sibiului, lucru care i-a îngrijorat pe sibieni, întrebându-se dacă pilotul întâmpină probleme la pilotarea avionului. Realitatea este că de fiecare dată a fost vorba despre operațiuni de pregătire. (DETALII AICI)