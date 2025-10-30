victorie la limită cu chiajna în cupă: fc hermannstadt a jucat modest și fără vlagă / video

FC Hermannstadt s-a chinuit teribil la Chiajna, contra divizionarei secunde Concordia, dar sibienii s-au impus cu 1-0.

Măldărășanu a păstrat și la Chiajna același sistem cu trei fundași centrali, noutățile fiind portarul Muțiu și L. Stancu. Prima repriză de la Chiajna a fost una tare modestă, cu multe erori de ambele părți, un veritabil meci de Liga 2.

După 10 minute, Chiajna ratează o ocazie uriașă prin Samake, care a scăpat singur spre poarta sibiană, a tras pe lângă Muțiu, dar Karo a salvat providențial.

Chițu este periculos în minutul 18, driblează portarul advers, dar intră în unghi greu și pierde o șansă bună. În minutul 39, portarul lui FC Hermannstadt, Muțiu l-a blocat bine în careu pe Samake.

La pauză, Măldărășanu mizează pe viteza lui Antwi pentru a revitaliza ofensiva. Repriza secundă începe cu parada lui Muțiu la șutul din 13 metri a lui Bălan. Și tot Muțiu are de furcă la bomba lui Bălașa din 16 metri. Căpușă se resmite și este înlocuit cu Issah.

În minutul 57, sibienii deschid scorul prin Bejan după un corner și o recentrare, la care fundașul central a reluat din poartă din 8 metri. Imediat, ghanezul Issah salvează de pe linia porții. Apoi, în minutul 60, Samake introduce mingea în poarta sibiană, dar tușierul anulează golul pentru un ofsaid discutabil.

Măldărășanu simte pericolul și apelează la o triplă schimbare, cu Ivanov, Neguț și Gjorgjievski. În avantaj, sibienii se limitează să țină de scor, iar Concordia presează steril. Samake putea aduce egalarea, dar a ratat preluarea pentru a rămâne singur cu Muțiu.

FC Hermannstadt se impune astfel cu 1-0 și întrerupe o serie de patru eșecuri consecutive suferite în campionat, dar jocul nu arată încurajator.

Tot în Grupa D, Dinamo 1948 din Superliga a câștigat cu CS Dinamo, scor 3-1. Joi seara este programat al treilea joc din prima etapă, Farul – Botoșani.

FC Hermannstadt: Muțiu – Stancu, Căpușă (Isaah 54), Bejan, Karo, Oroian – Jair (Antwi 46), Kujabi (Ivanov 65), Albu – Chițu (Neguț 65), Buș (Gjorgjievski 65).