Primăria vrea să amenajeze o fântână arteziană și să amplaseze litere volumetrice la intrarea în municipiul Sibiu dinspre Șelimbăr. Investiția nu a fost pe placul tuturor consilierilor locali. De pildă, Adrian Bibu (PNL) a cerut ca în zonă să fie amenajat un sens giratoriu. Astrid Fodor este însă de părere că Sibiul „își permite” această viitoare amenajare peisagistică.

Pe ordinea de zi a Consiliului Local din luna octombrie s-a regăsit un proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „amenajarea peisagistică, incluzând fântână arteziană și litere volumetrice” pe strada Rahovei. Proiectul a fost aprobat joi cu trei abțineri – ale consilierilor PNL.

Adrian Bibu (PNL) a precizat că în zonă s-ar fi putut face exproprieri, iar în locul fântânii propuse să se amenajeze un sens giratoriu, dar și un parc. „Din punctul nostru de vedere, ar trebui să vedem și partea utilă, nu doar partea frumoasă. Avem acești bani și investim într-o fântână arteziană cu niște litere. Drăguță, de altfel. Consider că pe viitor ar trebui să ne consultăm. Eu mă voi abține de la acest proiect”, a precizat consilierul local.

Emanuel Lazăr, directorul Direcției Generală Dezvoltare și Digitalizare din cadrul Primăriei Sibiu, consideră că investiția nu este doar despre o simplă fântână, ci despre o amenajare peisagistică necesară. „La acest proiect participă un renumit arhitect premiat chiar acum câteva zile. Primăria a vrut un proiect de regenerare urbană în fața benzinăriei, unde și datorită construcțiilor blocurilor din zonă, (…) nu face neapărat cinste unei intrări de municipiu. În contextul amenajării străzii Rahovei, acel colț rămânea nepus în valoare și neamenajat”, a spus acesta.

Primarul Sibiului, Astrid Fodor, a adăugat că orașul își permite să plătească o astfel de amenajare peisagistică. De altfel, după modernizare străzilor Rahovei și Semaforului, această zonă va fi pusă în valoare. „Noi am avut în vedere că intră în reabilitare strada Rahovei, apoi va intra și Semaforului. Este acel triunghi, cel mai vizibil când intri pe o arteră importantă. Puteam pune un simplu semn acolo cu Sibiul, dar am zis să facem altceva, că este un oraș care poate să își permită să facă altceva decât un simplu semn cu Sibiu”, a spus Astrid Fodor.

Adrian Bibu a adăugat ulterior că nu contestă frumusețea amenajării. „De ce nu luăm în calcul o expropriere? Eu nu contest că nu va arăta bine. Nu era o critică, doar am atras atenția”.

În discuție a intrat și Sebastian Forir (PSD), care a cerut ca, în viitor, astfel de proiecte să ajungă și în Comisia de Urbanism.

Fântâna arteziană va fi concepută astfel încât să combine estetica modernă cu tehnologia avansată, în care literele volumetrice, ce reprezintă denumirea orașului „SIBIU”, vor fi integrate într-un design peisagistic deosebit, potrivit proiectului de hotărâre. Literele vor fi realizate integral din tablă, având în partea din față un panou perforat care va permite iluminarea corespunzătoare a acestora. Literele vor fi montate pe un postament de beton, în partea superioară a fântânii, fixate cu ajutorul unor elemente de prindere, buloane, astfel încât să fie vizibile din diverse unghiuri ale orașului și din zone mai îndepărtate, oferind un punct de referință clar pentru vizitatori și localnici. Apa fântânii va fi integrată în mod armonios în literele volumetrice sub forma unei cascade. În jurul fântânii vor fi amenajate terase înierbate. Valoarea investiției se ridica la 1.092.200,62 lei cu TVA.