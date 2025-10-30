„vino să spui ce îți place!” – atelier de teatru și poezie pentru liceeni la sibiu

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu organizează în perioada 4 – 8 noiembrie atelierul pentru adolescenți „Cum viața mea devine un spectacol”, coordonat de actorul și poetul Răzvan Omotă. Accesul este gratuit, în limita locurilor disponibile, pentru elevii de liceu cu vârsta între 15 și 18 ani.

În zilele de 4, 5, 7 și 8 noiembrie, începând cu ora 14:00, timp de trei ore pe zi, poți explora lumea ta interioară prin texte auto-biografice sau poezie, vei avea parte de exerciții de la scriere creativă, tehnici de actorie, art-terapie, improvizație sau tehnici de lucru devised. În plus vei avea parte și de o întâlnire cu cele mai importante poete și performere de pe scena de poezie din Sibiu, cu Diana Duțu și Simona Sigartău. Atelierul se va finaliza în ultima zi cu urcat pe scenă, cu prietenii tăi invitați în public, cu aplauzele lor la scenă deschisă, unde vei avea ocazia să-ți spui textele cu tehnicile noi învățate. Acest atelier de ficționalizare a poveștilor personale își propune să deschidă o poartă culturală spre o mai bună înțelegere a poeziei și a artei teatrale ca o unealtă pentru dezvoltarea abilităților creative ale fiecărui participant, precum și îmbunătățirea tehnicilor de lucru în echipă și o mai bună încredere în calitățile personale ale fiecărui adolescent.

Înscrierile se fac prin e-mail la adresa madalina(@)teatrulgong.ro, în care vă rugăm să notați numele, vârsta și numărul de telefon pentru contact.

Răzvan Omotă (n. 1995, Rășinari, Sibiu) este actor, performer, autor de texte de teatru și poet. Este preocupat de subiecte și proiecte culturale relevante atât pentru societatea actuală, cât și pentru propria sa traiectorie personală și profesională. A câștigat premiul pentru cel mai bun actor la Gala Hop – Gala Tânărului Actor, în 2023, organizată de UNITER. Este vice-campion național la Campionatul de SlamPoetry, în 2025 și recent a câștigat Premiul Juriului la Concursul de interpretare poetică Marcel Mureșanu din cadrul Festivalului In-ternațional de Teatru Transilvania Cluj-Napoca, în 2025. A colaborat și colaborează atât cu teatre de stat, cât și cu teatre independente din București și din țară. Scrie poezii, texte de teatru și performa-tive pentru oricine este dispus să le citească și/sau asculte, pe care le prezintă în lecturi și poetry show-uri sau performance-uri, în întreaga țară. A debutat cu volumul the party is over la editura OMG Publishing, 2025.