volkswagen anunță pierderi de 1,5 miliarde de dolari după introducerea noilor taxe vamale din sua

O corecție costisitoare a cursului la divizia Porsche a generat o pierdere operațională de 1,5 miliarde de dolari pentru grupul Volkswagen în al treilea trimestru al anului. Rezultatul vine pe fondul modificării strategiei Porsche privind vehiculele electrice, dar și al presiunilor tarifare impuse de Statele Unite.

Volkswagen a anunțat cheltuieli de 5,8 miliarde de dolari în urma schimbării direcției Porsche în zona de mobilitate electrică, decizie anunțată în septembrie. În plus, tarifele de import impuse de SUA și scăderea vânzărilor pe piața americană ar putea costa producătorul auto european până la 5,7 miliarde de dolari în acest an, potrivit companiei.

„Cel puțin 4,6 miliarde de dolari din costurile tarifelor sunt directe, restul fiind pierderi de marjă generate de măsuri compensatorii”, a explicat directorul financiar Arno Antlitz. Acesta a adăugat că Volkswagen analizează posibilitatea reducerii costurilor prin relocarea unei părți a producției în SUA și prin ajustarea cheltuielilor interne.

Grupul german intenționează să decidă până la sfârșitul anului dacă va construi o fabrică pentru marca Audi pe teritoriul american, conform Reuters.

Pierderea a amplificat presiunea asupra CEO-ului Oliver Blume, care a anunțat că va renunța la conducerea diviziei Porsche la începutul anului viitor. Fostul șef al McLaren, Michael Leiters, va prelua funcția de CEO al Porsche.

Antlitz a descris situația drept „una mixtă”, menționând că cererea solidă pentru modelele Volkswagen din Europa compensează parțial scăderea vânzărilor din China. Totuși, costurile ridicate ale producției de vehicule electrice continuă să afecteze profitabilitatea.

Volkswagen și-a menținut previziunile pentru întregul an, dar a subliniat că acestea depind de o aprovizionare constantă cu cipuri. Compania se confruntă în prezent cu un potențial conflict comercial cu producătorul olandez de semiconductori Nexperia, care amenință cu întreruperea livrărilor.

„Monitorizăm situația zilnic, pentru a asigura continuitatea producției”, a spus Antlitz.

După publicarea rezultatelor, acțiunile Volkswagen au oscilat puternic pe bursă, înregistrând inițial o creștere de 2%, urmată de o scădere de 1,1% la ora 11:34 GMT.