zece ani de la tragedia colectiv: cronologia unei nopți care a schimbat românia

Pe 30 octombrie 2025 se împlinesc 10 ani de la tragedia din clubul Colectiv, un incendiu care a curmat 65 de vieți și a lăsat răni adânci în sufletele supraviețuitorilor și ale familiilor lor. În acest deceniu, amintirea evenimentului rămâne vie, iar lecțiile învățate par încă insuficiente.

În București, evenimentele comemorative au readus în atenție lacrimile și indignarea publicului față de modul în care s-a gestionat tragedia. Din păcate, două săptămâni înainte de acest moment, un bloc a explodat, iar vinovații nu au fost trași la răspundere, demonstrând că sistemul încă are lacune.

Tragedia de la Colectiv a început pe 30 octombrie 2015, când trupa Goodbye to Gravity urca pe scenă, iar artificiile folosite în interiorul clubului au declanșat incendiul devastator. În doar câteva minute, flăcările au cuprins tavanul și interiorul clubului, iar fumul dens a împiedicat evacuarea rapidă a celor prezenți. La scurt timp, 26 de persoane și-au pierdut viața la fața locului, iar bilanțul final a ajuns la 65, după ce mulți răniți au decedat în spitale, atât în țară, cât și în străinătate.

Azi la SIBIU: Marș în tăcere joi seară pe străzile din centrul Sibiului, la 10 ani de la Colectiv

După tragedie, autoritățile au demarat anchete și procese, iar câțiva dintre vinovați au fost condamnați la pedepse cu închisoarea, inclusiv fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, patronii clubului și angajați ai firmei de artificii. Cu toate acestea, mulți supraviețuitori și familiile victimelor consideră că justiția nu a fost deplină.

Statul român a introdus măsuri de sprijin pentru victimele incendiului, inclusiv decontarea pe viață a tratamentelor și procedurilor de recuperare, iar ziua de 30 octombrie a fost declarată „Ziua pacientului cu arsuri”. Numărul paturilor pentru marii arși a crescut, însă în cazul unui incendiu cu victime multiple, sistemul rămâne insuficient.

La Sibiu, comunitatea locală marchează deceniul de la Colectiv printr-un marș comemorativ și aprinderea de lumânări, ca semn de respect și solidaritate pentru victime și supraviețuitori. Evenimentul reunește localnici, autorități și organizații civice, într-un gest simbolic care amintește că memoria și lecțiile tragediei nu trebuie uitate.

Eugen Iancu, tatăl unui tânăr decedat în incendiul de la Colectiv, și Andrei Găluț, solistul trupei Goodbye to Gravity, unul dintre supraviețuitori, rămân simboluri ale luptei pentru dreptate și sprijin permanent. În continuare, victimele solicită autorităților să garanteze siguranța spațiilor publice și să asigure respectarea normelor de prevenire a incendiilor, pentru ca astfel de tragedii să nu se mai repete.

Evenimentul de la Sibiu este și un prilej de reflecție: 10 ani de la focul care a mistuit vieți tinere, 10 ani de suferință și 10 ani de speranță că autoritățile și societatea vor învăța din greșeli. Lumânările aprinse în oraș marchează nu doar amintirea victimelor, ci și un apel la responsabilitate și vigilență pentru viitor.