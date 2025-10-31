31 de familii din mediaș au primit cheile locuințelor sociale de la primarul gheorghe roman

Primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman, împreună cu deputatul Nicolae Păun și reprezentanți ai administrației locale, au participat astăzi, 31 octombrie 2025, la un eveniment extrem important pentru comunitate: semnarea contractelor pentru locuințele sociale de pe strada Baia de Nisip.

Primele 31 de familii care vor beneficia de noile locuințe au fost invitate la sediul Primăriei Mediaș, unde au primit vestea că urmează să intre în posesia acestora. După semnarea contractelor, beneficiarii au vizitat locuințele, exprimându-și bucuria și recunoștința pentru sprijinul oferit de administrația locală.

Un moment emoționant al evenimentului a fost oferit de un cuplu de tineri căsătoriți, care au primit cheia noii lor locuințe chiar în ziua cununiei civile.

Prin intermediul proiectului „Construcție locuințe sociale colective, inclusiv utilități și amenajări exterioare loc de joacă, strada Baia de Nisip“, a fost construit un ansamblu de 8 imobile însumând 80 de locuințe, din care 32 de apartamente cu 3 camere, 32 de apartamente cu 2 camere și 16 apartamente cu 1 cameră. Fiecare apartament are contorizare separată pentru gaz și curent și este echipat cu centrală termică. Pe două blocuri sunt montate și panouri fotovoltaice, care asigură iluminatul exterior și funcționarea camerelor de supraveghere video.

De asemenea, a fost amenajată și o parcare subterană cu 40 de locuri, un loc de joacă pentru copii, spații de recreere dotate cu mobilier urban și instalații pentru activități sportive destinate populației adulte.

Astfel, s-au creat condiții de locuire decente pentru persoane defavorizate din municipiul Mediaș, pe un teren degradat și neutilizat.

Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, precum și cu fonduri de la bugetul local. Valoarea finală a fost de 40.244.159,65 lei, din care valoarea cofinanțării de la bugetul local este de 33.157.540,97 lei.

„Ne aflăm astăzi într-un moment important al municipalității și anume acela de a vă pune la dispoziție cheile pentru locuințele pe care tocmai le-ați văzut. Se află astăzi în mijlocul nostru domnul deputat Păun Nicolae, președinte al Partidei Romilor „Pro-Europa”. Pentru mine, este un moment extrem de important, pentru că a reușit să își facă timp să vină la Mediaș și am avut niște discuții extrem de utile pentru parteneriatul pe care îl vom face în anii care urmează. Vă asigur de faptul că nu am uitat ce am promis în urmă cu câțiva ani și astăzi veți vedea că promisiunile pe care le-am făcut se concretizează. Nu mai sunt povești, așa cum se spunea de multe ori, sunt realități. De aici, vom merge împreună la blocurile pe care tocmai le-ați văzut, pentru a intra în viitoarele dumneavoastră locuințe”, le-a transmis primarul municipiului Gheorghe Roman, persoanelor prezente la sediul Primăriei pentru semnarea contractelor.