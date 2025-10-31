accident cu 5 răniți vineri seara la ieșire din săcel spre orlat

Un accident rutier a avut loc vineri seara la ieșire din Săcel spre Orlat. Șase persoane au primit îngrijiri medicale, iar cinci dintre ele au fost transportate la spital.

Evenimentul s-a produs pe DJ 106D, între localitățile Săcel și Orlat. Potrivit primelor informații, un șofer de 57 de ani a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și a lovit o mașină condusă de o tânără de 19 ani.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit că în timp ce conducea un autoturism pe DJ 106 D, pe direcția Orlat – Săcel, un bărbat în vârstă de 57 de ani, domiciliat în Săliște a pierdut controlul direcției de deplasare și a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu un autoturism condus de către o tânără de 19 ani, domiciliată în Orlat”, informează Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

În urma accidentului, conducătoarea auto și alte 4 persoane aflate în autoturismul acesteia (3 fete și un băiat cu vârste cuprinse între 16 și 19 ani, toți din Orlat) au suferit vătămări corporale. Ei au fost duși la spital de echipajele SMURD și SAJ.

„În urma evaluării medicale, o persoană a refuzat transportul la spital, iar celalalte cinci sunt transportate la unități sanitare: două minore în vârstă de 16 ani care acuzau dureri cervicale au fost transportate la CPU Luther cu ATPVM; ⁠un tânăr în vârstă de 18 de ani cu escoriații și dureri cervicale a fost preluat de un echipaj SMURD și transportat la UPU Sibiu; o tânără în vârstă de 19 de ani care a suferit escoriații și acuză dureri cervicale a fost preluată de echipajul SMURD cu medic și transportată la UPU Sibiu;⁠ ⁠o tânără în vârstă de 19 de ani care acuză dureri cervicale și escoriații a fost preluată de echipajul SAJ și transportată la UPU Sibiu”, informează Raluca Marcu, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Traficul rutier la fața locului se desfășoară îngreunat. Șoferii sunt rugați să circule cu prudență.