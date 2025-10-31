Un șofer a pierdut controlul volanului, joi noaptea, a rupt un indicator rutier și un stâlp de curent, iar mașina sa a ajuns în mijlocul sensului giratoriu din cartierul Turnișor.

Un tânăr de 20 de ani a pierdut controlul volanului, a lovit un in indicator rutier, un stâlp de curent, după care a ajuns în sensul giratoriu de pe strada Metalurgiștilor.

„La data de 30 octombrie, în jurul orei 23:30, în timp ce conducea un autoturism pe strada Metalurgiștilor spre strada Autogării, un sibian în vârstă de 20 de ani a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un indicator rutier, ulterior fiind proiectat într-un stâlp de electricitate. Evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale”, a transmis Isabela Brad, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.

Potrivit IPJ Sibiu, șoferul nu consumase alcool înainte de accident. Șoferul s-a ales cu o amendă de 810 lei. „Testarea alcoolscopică a conducătorului auto a indicat un rezultat negativ”, a mai transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

