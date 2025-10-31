accident rutier în sibiu, mașini avariate și impact violent, pagube materiale, seara în oraș, incident trafic, imagini de la locul accidentului, eveniment rutier nocturn, zebră accidentată, ora de sibiu.

Un șofer a pierdut controlul volanului, joi noaptea, a rupt un indicator rutier și un stâlp de curent, iar mașina sa a ajuns în mijlocul sensului giratoriu din cartierul Turnișor.

Un tânăr de 20 de ani a pierdut controlul volanului, a lovit un in indicator rutier, un stâlp de curent, după care a ajuns în sensul giratoriu de pe strada Metalurgiștilor.

„La data de 30 octombrie, în jurul orei 23:30, în timp ce conducea un autoturism pe strada Metalurgiștilor spre strada Autogării, un sibian în vârstă de 20 de ani a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un indicator rutier, ulterior fiind proiectat într-un stâlp de electricitate. Evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale”, a transmis Isabela Brad, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.

mașină oprită pe rond, în zona urbană, noaptea, cu luminile orașului și clădiri moderne în fundal, iluminată de lămpi stradale, incident urban, siguranță rutieră, ora de sibiu.

Potrivit IPJ Sibiu, șoferul nu consumase alcool înainte de accident. Șoferul s-a ales cu o amendă de 810 lei. „Testarea alcoolscopică a conducătorului auto a indicat un rezultat negativ”, a mai transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

