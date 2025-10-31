Internetul devine tot mai atractiv pentru copii și adolescenți, unde zilnic apar provocări virale care strâng milioane de vizualizări. Ce pare distractiv și inofensiv poate ascunde, însă, pericole serioase pentru sănătate și siguranță, iar tinerii sunt cei mai expuși.

Pentru a proteja adolescenții, polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității recomandă părinților:

fiți la curent cu trendurile online. Informați-vă despre noile provocări și discutați deschis cu copiii despre posibilele riscuri.

dialogul deschis contează. Copilul trebuie să simtă că poate împărtăși fără teamă ce vede pe internet sau presiunile de a participa la anumite provocări.

dezvoltați gândirea critică. Încurajați întrebările: „Este sigur? Ce consecințe pot apărea? Merită acest risc pentru câteva like-uri?”

oferiți alternative sănătoase. Sportul, activitățile creative, voluntariatul sau competițiile educative pot fi provocări mult mai benefice.

acționați rapid dacă e cazul. Dacă observați că adolescentul se interesează de o provocare periculoasă, discutați calm, dar ferm, explicând clar riscurile și propunând alternative sigure.

Siguranța tinerilor începe cu comunicarea și exemplul părinților. Fiți alături de ei, informați-vă și oferiți ghidajul necesar pentru alegeri sigure.