aterizare ratată pe aeroportul băneasa: un avion a ajuns pe iarba de lângă pistă

Vineri dimineață (31 octombrie), o aterizare forțată a unui avion școală a creat panică temporară la Aeroportul Băneasa „Aurel Vlaicu”. Aeronava, aparținând Școlii Superioare de Aviație Civilă, a depășit pista și a intrat în zona înierbată, fără ca cei doi pasageri aflați la bord să fie răniți.

Aeronava a fost ulterior tractată către pozițiile de parcare ale școlii. Pentru siguranța operațiunilor, pista Aeroportului Băneasa a fost închisă temporar și redeschisă la ora 09:25. În timpul incidentului, cursele Ryanair Memmingen – București și Wizz Air Napoli – București au fost redirecționate către Aeroportul Henri Coandă.

Potrivit surselor CNAB, accidentul a fost provocat de o aterizare forțată, în urma căreia roțile aeronavei s-au rupt. Autoritățile investighează circumstanțele producerii incidentului, iar în următoarele 20 de minute traficul aerian pentru aeronave mici pe Aeroportul Băneasa urma să fie reluat complet.

Toate decolările au fost amânate pentru aproximativ trei ore, până la eliberarea și verificarea pistei.