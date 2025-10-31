centre sociale și medicale noi în mediul rural. și județul sibiu intră în programul de 4 miliarde de lei/ video

Un amplu proiect de incluziune socială, cu o valoare totală de 4 miliarde de lei, urmează să fie implementat la nivel național până în decembrie 2029, urmând să includă și comunități din județul Sibiu.

Proiectul, finanțat prin Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS), vizează sprijinirea a 450.000 de români din mediul rural, persoane vulnerabile care se confruntă cu lipsa accesului la servicii de bază — medicale, educaționale și sociale.

Anunțul a fost făcut astăzi, 31 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul PNL Sibiu, unde deputatul Raluca Turcan a prezentat principalele direcții ale programului și a subliniat importanța reformelor coerente în sistemul public, cu accent pe echitate și transparență.

„Se pregătește infrastructura astfel încât 450.000 de români din mediul rural să beneficieze de un proiect gigant de incluziune socială și servicii de bază, inclusiv comunități din județul Sibiu. Este un proiect menit să aducă sprijin acolo unde oamenii au cea mai mare nevoie – în satele unde medicul vine o dată pe lună sau deloc, unde copiii abandonează școala și bătrânii trăiesc izolați”, a declarat Raluca Turcan.

2.000 de centre medico-sociale în satele României

Proiectul prevede înființarea a 2.000 de centre medico-sociale în tot atâtea comunități rurale din România. Aceste centre vor fi dotate cu echipamente medicale, educaționale și IT, urmând să găzduiască echipe comunitare integrate, formate din specialiști în asistență socială, educație și sănătate. Scopul este de a reduce abandonul școlar, de a îmbunătăți accesul la servicii medicale și de a oferi sprijin concret persoanelor vârstnice.

„Statul va ajunge acolo unde este cea mai mare nevoie. În implementare vom avea echipe care oferă consiliere, sprijin educațional și îngrijire medicală. Sper ca, la finalul proiectului, să avem mai mulți copii care merg la școală, mai mulți părinți care primesc sprijin și mai puțini bunici care rămân singuri și izolați”, a mai adăugat Turcan.

În cadrul aceleiași conferințe, deputatul sibian a comentat și intenția Ministerului Sănătății de a reclasifica spitalele din România, avertizând că această măsură trebuie să fie una „transparentă, echitabilă și bine gândită”, pentru a nu adânci diferențele dintre spitalele din orașele mari și cele din localitățile mici.

„România are nevoie de un sistem medical de calitate, la fel în Sibiu ca la Cluj sau Iași. Nu trebuie să asistăm la o împărțire a țării în spitale de elită și spitale din restul țării”, a spus Raluca Turcan, subliniind că PNL sprijină reforma în sănătate, dar solicită garanții pentru implementarea acesteia în mod echilibrat.