cfr modifică rutele: trenurile bucurești–viena și cluj–brașov vor circula prin sibiu

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA anunță modificări importante în circulația trenurilor în data de 18 noiembrie 2025, ca urmare a lucrărilor de întreținere și modernizare a infrastructurii feroviare pe relația Racoș – Rupea.

Schimbările vor afecta mai multe trenuri Intercity și InterRegio de pe rutele București – Cluj Napoca, București – Viena, dar și alte legături interne, unele fiind deviate prin Sibiu.

SIBIU, punct-cheie în circulația internațională

Cea mai importantă modificare îi vizează pe călătorii de pe ruta București Nord – Viena, care vor trece prin Sibiu.

Astfel, trenul IR 346 București Nord – Brașov – Sighișoara – Simeria – Arad – Viena va fi anulat pe distanța București – Brașov – Sighișoara – Simeria, fiind înlocuit cu trenul IR 12348, care va circula pe ruta:

👉 București Nord (plecare 15:07) – Brașov – SIBIU – Vințu de Jos – Simeria (sosire 22:46).

De asemenea, trenul de întoarcere IR 347 Viena – București Nord va circula conform graficului obișnuit între Viena și Simeria, însă se anulează pe distanța Simeria – Sighișoara – Brașov – București Nord. În locul său, CFR va introduce trenul IR 12349, care va parcurge ruta:

👉 Simeria (plecare 07:25) – Vințu de Jos – SIBIU – Brașov – București Nord (sosire 15:26).

Astfel, Sibiul devine pentru o zi rută alternativă oficială pentru trenurile internaționale spre și dinspre Viena, o premieră feroviară temporară, dar importantă.

Alte modificări de circulație

IC 531 București Nord – Brașov – Rupea – Cluj Napoca:

Transportul călătorilor între Brașov și Rupea va fi asigurat cu mijloace auto puse la dispoziție de CFR.

IC 532 Cluj Napoca – Rupea – Brașov – București Nord:

Pasagerii vor fi transferați cu autobuze între Rupea și Brașov , pentru a asigura continuitatea călătoriei.

IR 1735 București Nord – Brașov – Cluj Napoca:

Trenul va circula numai pe distanța București – Brașov , fiind anulat între Brașov și Cluj Napoca.

IR 1734 Cluj Napoca – Brașov – București Nord:

Trenul este anulat între Cluj Napoca și Brașov, dar va circula normal pe Brașov – București Nord.

Măsuri temporare, dar necesare

Potrivit CFR, măsurile sunt temporare, fiind impuse de lucrările de modernizare a infrastructurii feroviare dintre Racoș și Rupea, o zonă cu restricții tehnice ce necesită intervenții urgente.

„Ne cerem scuze pasagerilor pentru disconfortul creat. Lucrările efectuate în această perioadă sunt necesare pentru creșterea siguranței și vitezei pe traseu. Circulația va fi reluată normal imediat după finalizarea intervențiilor”, au transmis reprezentanții CNCF CFR SA.

Cum este afectat traficul din Sibiu

Pentru sibieni, modificarea aduce o noutate feroviară semnificativă: timp de o zi, trenurile internaționale de lung parcurs – inclusiv cele spre și dinspre Viena – vor traversa Sibiul și vor opri în gara orașului, oferind conexiuni directe spre destinații din vestul și centrul Europei.

Este o deviere tehnică, dar care arată potențialul strategic al liniei Sibiu – Vințu de Jos – Simeria, considerată una dintre cele mai fiabile alternative în perioadele de lucrări pe Valea Prahovei.

Informații utile pentru călători

CFR Călători recomandă publicului: