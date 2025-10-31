comuna din sibiu cu dispensar modern, dar fără medic: nici un doctor nu vrea să vină/video

În județul Sibiu există o comună în care oamenii trăiesc fără medic de familie, deși au un dispensar modern, pus la punct cu tot ce trebuie. Se întâmplă în Ațel, iar situația i-a atras atenția deputatului liberal Raluca Turcan, care spune că, în ciuda eforturilor, niciun medic nu vrea să vină să profeseze acolo.

Astăzi, 31 octombrie, la sediul PNL Sibiu, a avut loc o conferință de presă susținută de deputatul liberal Raluca Turcan, care a abordat teme legate de reforma sistemului de sănătate, de noile măsuri anunțate de Ministerul Sănătății, precum și de un amplu proiect național de incluziune socială destinat comunităților vulnerabile.

Printre subiectele discutate, Raluca Turcan a atras atenția asupra unei situații critice din județul Sibiu, localitatea Ațel, unde, în ciuda eforturilor autorităților, nu există nici în prezent un medic de familie.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

„Există o localitate în județul Sibiu, comuna Ațel, care, din păcate, nu are nici în momentul de față medic de familie, pentru că nu sunt medici doritori. Deși dispensarul este pus la punct, echipat cu tot ceea ce trebuie. Am fost să-l văd tocmai pentru că sunt într-un demers de căutare a unui medic de familie care să meargă în comuna Ațel și să sprijine comunitatea. Orice om cu care stai de vorbă în comună îți spune același lucru: primul lor dor este să aibă un medic de familie”, a declarat Raluca Turcan.

Deputatul a subliniat că lipsa medicilor de familie în mediul rural este una dintre cele mai grave probleme ale sistemului de sănătate românesc, cu impact direct asupra calității vieții oamenilor.

Reforma sănătății – între echitate și risc de dezechilibru

Raluca Turcan a făcut referire și la reforma anunțată de Ministerul Sănătății, menționând că orice reclasificare a spitalelor trebuie făcută „cu atenție, responsabilitate și transparență”, pentru a evita o eventuală migrare a medicilor către unități medicale mai mari și mai bine cotate.

„România are nevoie de un sistem medical la fel de calitativ în localitățile mari și mici, în toate județele. N-aș vrea să asistăm la o împărțire a României în spitale de elită și spitale din restul țării. Reforma trebuie să inspire încredere și echitate”, a transmis Turcan.

Proiect național pentru incluziune socială și servicii de bază

Tot în cadrul conferinței, Raluca Turcan a vorbit despre un nou proiect național de incluziune socială, finanțat prin Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială, în valoare de 4 miliarde de lei, derulat până în decembrie 2029.

Citește și- Centre sociale și medicale noi în mediul rural. Și județul Sibiu intră în programul de 4 miliarde de lei/ video