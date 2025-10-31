Proiectul „Cultura responsabilității”, ediția a II-a, derulat de Asociația de părinți „Prichindeii Caragiale”, s-a încheiat ieri, 30 octombrie, cu o activitate specială dedicată naturii și valorilor umane.

Evenimentul final, intitulat „Natura – o moștenire pentru generațiile viitoare”, a avut loc în cadrul Agendei Culturale 2025 a Consiliului Județean Sibiu, care a cofinanțat proiectul.

Albumul unei tabere cu lecții de viață

În cadrul activității, organizatorii au lansat albumul foto al taberei desfășurate în perioada 8–10 iulie 2025 la Păltiniș, un volum care surprinde, prin imagini și gânduri, atmosfera unui proiect educațional cu adevărat memorabil.

La tabără au participat 25 de elevi din trei școli sibiene – Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” Sibiu, Școala Gimnazială Racovița și Școala Gimnazială Hosman – alături de 5 cadre didactice.

Timp de trei zile, copiii au discutat și au învățat despre responsabilitatea față de sine, față de ceilalți și față de natură, într-un mediu care a încurajat reflecția, cooperarea și respectul față de lumea înconjurătoare.

Albumul lansat conține fotografii din activitățile educative și recreative desfășurate în tabără, dar și impresii scrise de elevi despre experiența trăită la Păltiniș. În deschiderea volumului, cititorii pot regăsi un cuvânt înainte semnat de Dr. Pr. Vasile Gafton, partener în proiect, care sintetizează perfect spiritul inițiativei:

„A fi responsabil înseamnă, în cele din urmă, a nu accepta să fii oricum. A vrea cu orice preț să fii bun.”

Educație prin exemplu și valori

Coordonatorii proiectului au subliniat că „Cultura responsabilității” nu este doar o inițiativă punctuală, ci un exercițiu de conștientizare socială și morală, menit să formeze tineri implicați și conștienți de impactul propriilor acțiuni.

Proiectul a urmărit să promoveze valorile comunității, respectul pentru natură și implicarea civică, oferind copiilor un cadru real de învățare dincolo de sala de clasă.

„Educația nu se oprește la manuale. Prin astfel de proiecte, elevii descoperă sensul profund al responsabilității – față de ei înșiși, față de ceilalți și față de lumea care ne înconjoară”, au transmis reprezentanții Asociației de părinți „Prichindeii Caragiale”.

Proiectul „Cultura responsabilității” a fost cofinanțat prin Agenda Culturală 2025 a Consiliului Județean Sibiu, care susține anual inițiative educative și culturale menite să promoveze spiritul civic, valorile morale și participarea comunitară.

Ediția de anul acesta a pus accent pe responsabilitatea față de mediu, tema principală a activităților fiind „Natura – o moștenire pentru generațiile viitoare”.