Joi seară, în cadrul evenimentului Noaptea Companiilor, ediția a doua, sute de oameni de toate vârstele au fost primiți cu căldură în interiorul celor mai importante companii din Sibiu, pentru a descoperi o parte din procesele și mediul lor de muncă. Printre curioși ne-am numărat și noi și am vizitat fabricile SNR și IFM.

Ediția de anul acesta din Sibiu a inclus vizite la companii precum IFM, Bilstein, SNR, Aumovio, Hipic Prod, Retrasib și Euchner. Noaptea Companiilor a oferit și transport gratuit, prin autobuze care așteptau oamenii la Facultatea de Științe Economice pentru a-i duce la sediile firmelor.

De la tinerii studenți până la persoanele mai în vârstă, toți au venit cu un interes real pentru a înțelege mai bine ce se petrece în culisele acestor firme.

În vizită la SNR – precizie și inovație

Primul tur a fost în fabrica de rulmenți SNR, unde un ghid ne-a explicat, pas cu pas, întregul proces de producție și aparatura folosită. Vizitatorii au urmărit cu atenție demonstrațiile, captivați de nivelul tehnologic și de organizarea din interiorul fabricii. Printre cei prezenți s-a numărat și Bădică Ionuț, un tânăr absolvent al Facultății de Științe Economice din Sibiu. El a povestit că a fost impresionat de întreaga experiență și că a înțeles mai bine ce presupune activitatea dintr-o fabrică modernă, considerând turul o oportunitate utilă și diferită de orice altă vizită profesională. „A fost un tur foarte interesant, o experiență nouă și unică. M-a ajutat foarte mult această experiență”, a declarat Ionuț.



Roboții de la IFM au făcut furori

În al doilea tur am ajuns la compania IFM, unde am fost întâmpinați cu o primire caldă și o prezentare bine organizată. Vizitatorii au descoperit spațiile de lucru, de la liniile de producție până la birourile administrative. Momentul care a atras toate privirile a fost apariția a doi roboți mobili, care se deplasau printre participanți. În mod normal, aceștia sunt folosiți pentru a transporta obiecte dintr-un punct în altul al fabricii, însă de această dată au devenit vedetele serii.

Turul a fost interactiv și plin de momente captivante, cu demonstrații, explicații și activități gândite pentru a implica publicul. Unul dintre cele mai apreciate momente a fost cel în care un aparat fotografic cu inteligență artificială îi afișa pe vizitatori îmbrăcați în uniforma de lucru a companiei. Printre cei impresionați s-a numărat și Micu Georgiana, o tânără de 23 de ani, care a povestit că atmosfera a fost una primitoare, iar angajații s-au arătat deschiși și dornici să explice fiecare detaliu al muncii lor. Georgiana a subliniat că a fost plăcut surprinsă de căldura și profesionalismul cu care au fost primiți toți participanții. „Este un mediu foarte primitor și plăcut, oamenii sunt foarte deschiși și ne-au prezentat multe lucruri interesante. Ne-au primit cu multă căldură și surprize.”, a spus Georgiana.

Multă lume, organizare exemplară

La IFM, angajații au fost la fel de entuziasmați ca vizitatorii. Mulți dintre ei au discutat deschis despre munca de zi cu zi și despre tehnologiile folosite, răspunzând curiozităților participanților. Cârdei Gabriel, Intern Employer Branding la IFM, a explicat că interesul publicului a fost neașteptat de mare și că echipa s-a pregătit din timp pentru a oferi o experiență completă. El a menționat că feedback-ul primit după fiecare tur a fost foarte bun, iar toți vizitatorii au apreciat atât prezentările, cât și micile cadouri oferite la final.

„Am avut foarte mulți oameni, studenți dornici să se angajeze și să învețe lucruri de la noi. Ne-am organizat bine. Am încercat ca după fiecare tur, să cerem feedback de la participanți, iar toată lumea a fost încântată atât de turul în sine, cât și de cadourile primite.”, a spus Gabriel.