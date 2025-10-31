demolarea fostului budi bar, încă în așteptare: ruina ”colcăie” de gunoaie și oameni ai străzii / foto video

Zona fostului local Budi Bar a reintrat la finalul lui 2023 în posesia Primăriei Sibiu după o serie de proceduri juridice și procese complicate și de lungă durată, în urma cărora fostul chiriaș a fost evacuat. Ora de Sibiu a semnalat încă din luna februarie a anului 2025, că fostul local arată deplorabil și se degradează.

Că Budi Bar a ajuns să fie într-o stare deplorabilă, nu e nici un secret. Lucrul acesta se poate vedea cu ochiul liber de către oricine are drum prin Parcul Sub Arini.

Reporterii Ora de Sibiu au semnalat aceste aspecte încă din luna februarie a acestui an.

Citește și- Se demolează Budi Bar din Parcul Sub Arini. Primăria a decis ce construiește în locul său (foto video)

Atunci, reprezentanții primăriei ne-au transmis că ”această zonă urmează să fie reamenajată în cadrul proiectului inițiat pentru revigorarea Parcului Sub Arini”. La aproape 9 luni distanță însă, lucrurile sunt la fel, ba chiar și mai rău.

Focar de mizerie și casă pentru cerșetori

Ceea ce odinioară era un punct de atracție al parcului Sub Arini și loc de întâlnire a multor generații de studenți, a devenit acum o zonă care e ocolită de sibieni și de cei care merg să se plimbe în parc.

Barul a devenit o ruină care s-a degradat și mai mult față de cum arăta în februarie 2025 și acum arată și mai deplorabil: este plin de mizerie, iar acolo își fac veacul aproape noapte de noapte diverși oameni ai străzii, cerșetori, etc.

Primăria spune că proiectul de revitalizare a zonei nu a fost abandonat. Municipalitatea ne-a transmis că zona de relaxare planificată a fi amenajată după ce ruina va fi demolată, va fi amenajată și că în prezent se lucrează la documentațiile necesare pentru demolarea construcției fostului bar, pentru a fi eliberat terenul.

Cu toate acestea, Primăria Sibiu susține că proiectul de revitalizare a zonei nu a fost abandonat. Municipalitatea transmite că zona de relaxare planificată va fi amenajată după demolarea ruinei, iar în prezent se lucrează la documentațiile necesare pentru eliberarea terenului.

„Această zonă va fi reabilitată în cadrul proiectului de revitalizare a Parcului Sub Arini, aici fiind planificată crearea unei zone de relaxare. În prezent, proiectul tehnic pentru această investiție este realizat, indicatorii tehnici au fost aprobați și este în curs obținerea autorizației de construcție, urmând să depunem acest proiect pentru obținerea finanțării europene nerambursabile. În paralel vom demara și procedura de achiziție pentru execuția lucrărilor de amenajare. Până la începerea acestor lucrări ample care se referă la întreg Parcul, Primăria Sibiu va alcătui și documentațiile necesare pentru demolarea construcției fostului Student Bar, pentru a elibera terenul”, a declarat Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Polița Locală face controale ”constant”

Primăria Sibiu spune că monitorizează zona în mod constant prin intermediul Poliției Locale și că anul acesta a făcut și o curățenie în imobilul abandonat, în urma unei sesizări.

”În ceea ce privește reclamațiile pe linie de ordine publică din partea cetățenilor cu privire la zona fostului Student Bar, precizăm că aceasta este inclusă în programul de patrulare al Poliției Locale și nu au fost semnalate probleme deosebite. În cursul acestui an s-a primit o singură reclamație prin Sibiu City App, sesizându-se prezența unor deșeuri depozitate acolo, situație soluționată prin intervenția operatorului de salubrizare”, ne-au mai transmis cei de la Primăria Sibiu.

Scandal tranșat în instanță

Problema Budi Barului a fost adusă în discuție încă din 2021, când primarul Sibiului a semnalat, în cadrul unei ședințe de Consiliu Local, expirarea contractului de închiriere dintre firma SC Classic SRL și fostul RAGCL. În plus, terenul pe care era situat barul – denumit anterior „Student Bar” – a fost atestat ca parte a domeniului public al Municipiului Sibiu. În acest context, Primăria Sibiu a solicitat în instanță evacuarea societății SC Classic SRL, iar acțiunea a fost admisă prin hotărârile pronunțate în dosar.

Deși instanțele au stabilit evacuarea spațiului, reprezentanții SC Classic SRL nu au respectat de bunăvoie decizia. Astfel, în iunie 2021, Primăria Sibiu a apelat la un executor judecătoresc pentru punerea în aplicare a hotărârii prin executare silită, conform Codului de procedură civilă. Firma a formulat mai multe contestații împotriva executării silite, însă acestea au fost respinse de instanțe, ceea ce a întârziat eliberarea spațiului.

În decembrie 2023, reprezentanții Primăriei Sibiu, alături de executorul judecătoresc și forțele de ordine, s-au deplasat la imobilul din Parcul Sub Arini pentru a pune în aplicare evacuarea. De această dată, reprezentantul SC Classic SRL nu s-a opus și a predat spațiul Primăriei Sibiu.

De atunci și până în prezent, nimic nu s-a mai schimbat.