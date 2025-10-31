Un consilier municipal a adus în discuție, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local de joi, o problemă privind siguranța rutieră într-un cartier al Sibiului.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Consilierul Sebastian Forir susține că, în ultima perioadă, tot mai mulți șoferi circulă cu viteză pe Calea Turnișorului și pe strada Bieltz. Unii dintre conducătorii auto nici nu mai opresc la trecerile de pietoni pentru a le acorda prioritate oamenilor. Consilierul a cerut să se ia măsuri pentru a evita evenimentele nefericite.

„Pe strada Bieltz și pe Calea Turnișorului, din păcate, unii dintre cetățeni transformă aceste străzi în niște poligoane de încercat caii putere ai mașinilor. Rugămintea mea este să faceți demersuri și să încercăm să limităm un pic viteza. Tot în aceste zone, mai este o problemă. Trebuie să facem ceva ca trecerile de pietoni să fie mai vizibile, deoarece unii șoferi nu mai opresc la indicatoarele rutiere. Cartierul a început să crească, sunt mulți tineri și nu ne dorim să apară probleme cu copilașii”, a precizat consilierul local Sebastian Forir (PSD).