imagini neobișnuite din curtea bisericii evanghelice: haine întinse pe sfoară la uscat / foto

Curtea Bisericii Evanghelice din Piața Huet a atras, vineri, privirile turiștilor. Zeci de haine multicolore sunt întinse pe sfoară, chiar lângă zidurile istorice ale lăcașului de cult.

Hainele întinse pe sfoară în curtea Bisericii Evanghelice au stârnit curiozitatea trecătorilor, însă explicația este una cât se poate de simplă. Potrivit reprezentanților Bisericii Evanghelice, hainele nu sunt unele obișnuite, ci costumele folosite de voluntari la scenetele de Crăciun, care au fost scoase pentru a fi tratate împotriva moliilor.

„Am întins costumele pentru copii, cele folosite la scenetele de Crăciun, pentru a fi tratate contra moliilor. De asemenea, astăzi sărbătorim Ziua Reformei și reînnoim hainele noastre «liturgice»”, a explicat primpreotul Bisericii Evanghelice, Kilian Dorr.

Așa se face că, pentru o zi, curtea vechii biserici s-a transformat într-un veritabil „atelier în aer liber”, oferind trecătorilor o imagine inedită.