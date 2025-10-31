Inter Sibiu a remizat vineri pe ”Obor”, 2-2 cu Păușești Otăsău și încheie turul sezonului regular pe locul 8.
Revenită pe ”Obor”, Inter a stopat seria celor trei eșecuri consecutive, dar nu a reușit decât o remiză cu Păușești Otăsău, rezultat care îndepărtează echipa lui Călin Moldovan de play-off.
Paul Mercioiu a marat în minutul 28 și Inter a condus la pauză cu 1-0. După pauză, vâlcenii au restabilit însă egalitatea.
Cu cinci minute înainte de final, Mercioiu a adus bucurie pe ”Obor”, ducând scorul la 2-1 și Inter părea că se îndreaptă spre victorie. Nu a fost însă așa, pentru că Păușești Otăsău a egalat în minutul 90.
S-a terminat 2-2 și sibienii pierd două puncte mari în lupta pentru play-off. Fără victroie în ultimele patru etape, tânăra echipă pregătită de Călin Moldovan s-a îndepărtat de primele patru locuri, cele care duc în play-off.
