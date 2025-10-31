Consiliul Județean Sibiu a aprobat, în ședința ordinară din 30 octombrie 2025, o serie de proiecte importante pentru dezvoltarea județului – de la investiții în sănătate, la servicii sociale moderne și sprijin pentru comunități. Toate aceste decizii consolidează direcția de dezvoltare durabilă și echilibrată a județului Sibiu.
- Sprijin pentru copii și familii – investiții în servicii sociale
Consiliul Județean Sibiu continuă susținerea copiilor și tinerilor din sistemul de protecție socială:
- A fost prelungit până la 31 decembrie 2026 parteneriatul pentru Centrul de zi „Sfântul Casian” Mediaș, care oferă terapie specializată pentru copii cu tulburări din spectrul autist.
→ 31 de copii beneficiază de servicii zilnice, iar alte 32 de familii sunt pe lista de așteptare.
- În comuna Turnu Roșu, două case de tip familial moderne, fiecare cu o suprafață de 704 mp, vor oferi tinerilor un cămin sigur și condiții pentru dezvoltare și educație. Aceste investiții aduc sprijin concret familiilor și copiilor vulnerabili, contribuind la o comunitate mai incluzivă.
- Spitalul Județean Sibiu – pas înainte pentru modernizarea sistemului medical
Valoarea proiectului a fost actualizată – 84,5 milioane lei pentru modernizarea și consolidarea Secțiilor Medicale ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.
Finanțarea este asigurată în proporție de 94% din fonduri de stat, restul din bugetul județean.
Lucrările, care vor dura aproximativ 36 de luni, includ:
- extinderea lifturilor pentru accesul pacienților și persoanelor cu dizabilități,
- eficientizarea consumului de energie,
- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Beneficiile sunt directe pentru peste 390 de pacienți și cadre medicale, contribuind la servicii medicale mai sigure și mai moderne.
- Siguranță publică și prevenție
CJ Sibiu va finanța proiectele Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP), destinate:
- prevenirii criminalității,
- creșterii siguranței în comunități,
- organizării de campanii educative pentru cetățeni.
Aceste programe vor susține activitățile structurilor locale de ordine publică și vor îmbunătăți gradul de protecție la nivelul întregului județ.
- Transport județean mai eficient
Traseul Sibiu – Marpod – Agnita a fost actualizat, fără creșteri de tarif, pentru a reflecta mai corect distanțele și nevoile pasagerilor.
De asemenea, unele rute cu cerere redusă vor fi suspendate temporar, pentru o utilizare eficientă a resurselor publice.
Noile programe de circulație intră în vigoare la 1 noiembrie 2025.
- Aeroportul Internațional Sibiu – condiții atractive pentru agenții economici
Pentru stimularea activității comerciale, Consiliul Județean Sibiu a aprobat reducerea tarifelor de închiriere pentru spațiile comerciale din aeroport:
- Coffee Shop – de la 40 la 30 euro/mp/lună,
- Contracte valabile 7 ani, cu posibilitatea prelungirii.
Mecanismul de calcul al chiriei va fi raportat la numărul de pasageri și cifra de afaceri a operatorilor, asigurând un parteneriat echitabil între mediul privat și administrația județeană.
