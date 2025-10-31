Consiliul Județean Sibiu a aprobat, în ședința ordinară din 30 octombrie 2025, o serie de proiecte importante pentru dezvoltarea județului – de la investiții în sănătate, la servicii sociale moderne și sprijin pentru comunități. Toate aceste decizii consolidează direcția de dezvoltare durabilă și echilibrată a județului Sibiu.

Sprijin pentru copii și familii – investiții în servicii sociale

Consiliul Județean Sibiu continuă susținerea copiilor și tinerilor din sistemul de protecție socială:

A fost prelungit până la 31 decembrie 2026 parteneriatul pentru Centrul de zi „Sfântul Casian” Mediaș, care oferă terapie specializată pentru copii cu tulburări din spectrul autist.

→ 31 de copii beneficiază de servicii zilnice, iar alte 32 de familii sunt pe lista de așteptare.

În comuna Turnu Roșu, două case de tip familial moderne, fiecare cu o suprafață de 704 mp, vor oferi tinerilor un cămin sigur și condiții pentru dezvoltare și educație. Aceste investiții aduc sprijin concret familiilor și copiilor vulnerabili, contribuind la o comunitate mai incluzivă.

Spitalul Județean Sibiu – pas înainte pentru modernizarea sistemului medical

Valoarea proiectului a fost actualizată – 84,5 milioane lei pentru modernizarea și consolidarea Secțiilor Medicale ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Finanțarea este asigurată în proporție de 94% din fonduri de stat, restul din bugetul județean.

Lucrările, care vor dura aproximativ 36 de luni, includ:

extinderea lifturilor pentru accesul pacienților și persoanelor cu dizabilități,

eficientizarea consumului de energie,

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Beneficiile sunt directe pentru peste 390 de pacienți și cadre medicale, contribuind la servicii medicale mai sigure și mai moderne.

Siguranță publică și prevenție

CJ Sibiu va finanța proiectele Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP), destinate:

prevenirii criminalității,

creșterii siguranței în comunități,

organizării de campanii educative pentru cetățeni.

Aceste programe vor susține activitățile structurilor locale de ordine publică și vor îmbunătăți gradul de protecție la nivelul întregului județ.

Transport județean mai eficient

Traseul Sibiu – Marpod – Agnita a fost actualizat, fără creșteri de tarif, pentru a reflecta mai corect distanțele și nevoile pasagerilor.

De asemenea, unele rute cu cerere redusă vor fi suspendate temporar, pentru o utilizare eficientă a resurselor publice.

Noile programe de circulație intră în vigoare la 1 noiembrie 2025.

Aeroportul Internațional Sibiu – condiții atractive pentru agenții economici

Pentru stimularea activității comerciale, Consiliul Județean Sibiu a aprobat reducerea tarifelor de închiriere pentru spațiile comerciale din aeroport:

Coffee Shop – de la 40 la 30 euro/mp/lună,

Contracte valabile 7 ani, cu posibilitatea prelungirii.

Mecanismul de calcul al chiriei va fi raportat la numărul de pasageri și cifra de afaceri a operatorilor, asigurând un parteneriat echitabil între mediul privat și administrația județeană.





