italienii, turcii și indienii dau năvală în românia: 12 firme se ”bat” pentru un tronson de autostradă de 18 kilometri

Tronsonul 3 al Autostrăzii A8 Târgu Neamț-Iași-Ungheni a atras 12 oferte din partea companiilor de construcții românești și internaționale, anunță ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.
Contractul pentru tronsonul 3 Lețcani (DN28) – DN24 (Iași) are o valoare estimată de 5,29 miliarde lei și o durată de realizare de 46 de luni, din care 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție lucrări.
Printre ofertanți se numără atât firme internaționale de construcțiilor, cât și companii românești. Patru companii au depus oferte individuale: Ceigall India Limited, FCC Construccion SA (Spania), Webuild SPA Milano (Italia) și Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret AS (Turcia).
Tronsonul 3, Lețcani-Iași, are o lungime de 17,7 kilometri și reprezintă o investiție majoră în infrastructura de transport a Moldovei. Proiectul include construirea a 18 poduri și pasaje, 6 tunele și un centru de monitorizare tunel, precum și două noduri rutiere – unul la intersecția cu DJ 282 și altul la intersecția cu DN 24.
