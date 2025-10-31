ACS Mediaș a suferit vineri prima înfrângere în deplasare din acest sezon, 1-3 la Rm. Vâlcea, în meciul cu liderul seriei, SCM.

Absențele lui Stan și Dohotariu și-au pus amprenta asupra jocului echipei de pe malul Târnavei Mari, compusă în majoritate din medieșeni. Astfel, antrenorul Vâtcă a improvizat cu Sg. Luca în centrul defensivei.

După șapte jocuri consective fără eșec, ACS Mediaș a pornit cu stângul în Zăvoi și a încasat gol din minutul 2, când Rusu a tras bine din 16 metri, iar mingea deviată de un medieșean l-a păcălit pe portarul Filipescu. Vâlcenii s-au desprins din minutul 35, când Doman a deviat în poartă o centrare pe jos din stânga.

Și după pauză, Mediaș nu a reușit să își creeze ocazii, chiar dacă a ieșit mai mult la joc. Portarul Filipescu a intervenit bine în minutul 50 la șutul lui Preda din 14 metri. Același tânăr portar medieșean a scăpat însă mingea în poartă la șutul lui Doman din minutul 59, iar tabela a indicat 3-0. SCM a mai avut o ocazie mare, șutul lui Doman de la distanță a mușcat bara porții oaspeților.

Greu a redus din handicap în minutul 77, după ce șutul lui Frâncu a zguduit transversala porții oaspeților. Din tribună, Eric de Oliveira a privit trist primul eșec al lui ACS în deplasare.

Cosmin Vâtcă: ”Știm ce avem de făcut mai departe”

Antrenorul medieșenilor, Cosmin Vâtcă a văzut partea plină a paharului după înfrângerea clară de la Rm. Vâlcea.

”Sunt mulțumit, în ciuda faptului că am pierdut, am început destul de greoi meciul, dar de la mijlocul primei reprize am început să jucăm un fotbal mai bun. În startul reprizei secunde am avut minute foarte bune, dar am pierdut, clar am jucat contra unei echipe mult mai experimentate, cu jucători care au evoluat în Liga 1. Vâlcea are jucători cu mare experiență, provoacă greșelile noastre, joacă un fotbal foarte bun, dar echipa mea a avut reacție și asta îmi dă încredere pe mai departe. Știm ce avem de făcut mai departe, ne așteaptă un meci greu la Lupeni, vedem cum își revin jucătorii, avem indisponibilități. Nu avem un lot foarte numeros, orice jucător cu experiență ne lipsește, asta se simte” a spus după meci antrenorul Cosmin Vâtcă.

Mediașul a rămas pe locul 3 în serie, cu 18 puncte din 11 jocuri și la finalul turului sezonului regular pare a fi în grafic pentru a prinde un loc de play-off.

ACS Mediaș 2022: Filipescu – Maxim, Avram, S. Luca, Frîncu – Țala, Hanzu (Hăjmășan 63) – Orlandea (Greu 63), Noian (Roșu 74), Banea (Falobea 46) – Astafei (Pajco 63).