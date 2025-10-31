moment magic la vocea româniei: sibianca sunamita beza i-a cucerit pe toți antrenorii / video

Sibianca Sunamita Beza a făcut senzație la Vocea României. A întors toate scaunele cu piesa „Una palabra”.

Sunamita Beza, o elevă de 18 ani din Sibiu, a oferit unul dintre cele mai emoționante momente de la Vocea României 2025, reușind să convingă toți cei patru antrenori că merită un loc în competiție. A interpretat piesa „Una palabra”, din repertoriul lui Carlos Varela, iar vocea ei puternică, dar caldă, a transmis emoții intense în sală.

Sunamita a crescut într-o familie modestă, dar plină de pasiune pentru muzică. A început să cânte la doar 8 ani, în corul bisericii penticostale din cartierul ei, iar astăzi visul ei prinde contur pe scena celui mai urmărit show de talente din România.

„Pentru mine, muzica e libertate. E modul prin care pot spune cine sunt cu adevărat”, a spus tânăra sibiancă în materialul de prezentare difuzat înainte de momentul ei.

De la corul bisericii la scena Vocea României

Drumul Sunamitei către scenă nu a fost deloc ușor. Provenind dintr-o familie religioasă, unde cântatul în afara bisericii era descurajat, tânăra a trebuit să lupte pentru visul ei.

Cu sprijinul mamei, care a fost mereu alături de ea, a reușit să-l convingă și pe tatăl ei că muzica poate fi un drum curat și frumos.

„A fost greu să-mi conving tatăl. Religia noastră nu permitea să cânt în alte locuri decât la biserică. Dar am simțit că trebuie să-mi urmez chemarea”, povestește Sunamita.

Astăzi este elevă la Liceul de Artă din Sibiu, unde studiază muzica în mod profesionist. În paralel, compune și înregistrează piese proprii.

O voce, o poveste, un vis

În timpul audiției, antrenorii au fost impresionați de autenticitatea și controlul ei vocal. „Ai ceva ce nu se învață – emoție pură”, i-a spus unul dintre jurați, în timp ce sala a aplaudat în picioare.

Momentul a devenit rapid viral pe rețelele sociale, fiind distribuit de mii de utilizatori care au lăudat vocea și curajul tinerei din Sibiu.

De unde vine numele „Sunamita”

Numele ei neobișnuit are o poveste la fel de frumoasă: provine dintr-o telenovelă indiană, dar și din Biblie, unde „Sunamita” simbolizează o minune divină. În limba indiană, numele înseamnă „bogăție” – un simbol potrivit pentru o voce cu adevărat prețioasă.

Sunamita visează să-și formeze propria trupă, să cânte pe scene mari și să compună în toate stilurile muzicale. „Vreau ca muzica mea să ajungă la oameni și să-i facă să simtă ce simt eu când cânt”, spune sibianca.