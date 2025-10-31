muzeul brukenthal trece la programul de iarnă: două locații se pot vizita doar cu rezervare

Muzeul Național Brukenthal din Sibiu își modifică programul de vizitare începând de miercuri, 5 noiembrie, trecând la programul de iarnă.

Astfel, expozițiile muzeului vor putea fi vizitate de miercuri până duminică, între orele 9:00 și 17:00. Casieria se va închide la ora 16:15 pentru Palatul Brukenthal și Muzeul de Istorie – Casa Altemberger, respectiv la ora 16:30 pentru Muzeul de Istorie Naturală și Muzeul de Artă Contemporană.

Luni și marți, toate expozițiile vor fi închise.

Expozițiile incluse în programul de iarnă sunt:

Palatul Brukenthal

Muzeul de Istorie – Casa Altemberger

Muzeul de Istorie Naturală

Muzeul de Artă Contemporană

De menționat că Muzeul Cinegetic „August von Spiess” și Muzeul de Istorie a Farmaciei vor rămâne închise pentru o perioadă nedeterminată.

Vizitatorii sunt sfătuiți să își planifice vizitele conform noului program pentru a se bucura de expozițiile muzeului.