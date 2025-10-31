Astăzi, mai mulți internauți au semnalat o nouă metodă de fraudă care circulă prin ferestre pop-up pe diverse site-uri, de obicei cele cu conținut pentru adulți.
Victima primește un mesaj fals, indicând că dispozitivul său a fost blocat din cauza accesării repetate a site-urilor ilegale. Sub acest pretext, se cere plata unei amenzi de 2.500 RON către Poliția Română.
Fraudatorii se bazează pe panică și rușine, mizând pe faptul că mulți utilizatori nu vor raporta incidentul autorităților.
După afișarea notificării false, persoana este redirecționată către un portal de plată care afișează logo-ul DNSC și solicită detalii ale cardului bancar. Este important de subliniat că nu există nicio amendă reală sau alertă oficială; totul este o tentativă de fraudă.
Cum să te protejezi:
- Verifică întotdeauna dacă notificările venite din partea autorităților sunt autentice, folosind canale oficiale separate.
- Nu introduce date personale sau bancare pe site-uri suspecte. Autoritățile din România nu trimit amenzi prin pop-up-uri.
- Fii atent la greșeli de limbaj sau formulări neobișnuite care pot indica o tentativă de înșelăciune.
- Dacă ai oferit datele cardului sau ai efectuat plata, contactează imediat banca și depune o plângere la Poliție.
- Raportează incidentele către DNSC prin telefon (1911) sau online la pnrisc.dnsc.ro pentru a ajuta la prevenirea altor fraude.
- Informează familia și prietenii despre această metodă de fraudă pentru a-i proteja pe viitor.
