pană de curent uriașă vineri seara în sibiu: peste 25 de străzi au rămas în beznă / update

Locuitorii din municipiul Sibiu se confruntă, vineri seară, cu o pană de curent care afectează mai multe străzi și bulevarde. Inițial a fost vorba de 66 de artere afectate, din care după o oră și jumătate, au mai rămas 27.

UPDATE – Avarie remediată parțial

Cei de la Electrica au reușit să remedieze în jurul orei 21.30, parțial pana de curent. Chiar și așa au mai rămas 27 de artere, care încă nu au curent electric (ora 21:45).

Este vorba de străzile Boiu Zaharia, Cioran Emil, Cosbuc George, A.I. Cuza, Dobrogei, Doinei, Dorului, Calea Dumbravii, Justitiei, Macelariu, Macelaru Ilie Av., Marasesti, Marasti

Bulevardul Milea, Moldovei, Munteniei, Neculuta, Noica C-Tin, Oituz, Rennes, Revolutiei, Scoala De Inot, Somesului, Doctor Stanca, Transilvaniei, Piata Unirii Și Bulevardul Victoriei.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Printre zonele vizate se numără: strada Alămor, Șoseaua Alba Iulia, strada Vasile Alecsandri Vasile, strada Alexandrescu, strada Amnaș, strada Argeșului, strada Avrig, strada George Bacovia, strada Băii, strada Banatului, strada Bastionului, strada Beldiceanu, strada Bihorului, strada Dimitrie Cantemir, strada Vasile Cârlova, strada Copernic, strada Aron Cotruș, strada Cristian, strada Dealului, strada Profesor Aurel Decei, strada Doljului, strada G-ral Ion Dragalina, strada Ion Codru-Drăgușanu, calea Dumbrăvii, strada Fântânii, strada Galeș, strada Gârlei, strada Octavian Goga, strada Gorjului, strada Pictor Grigorescu, strada Hațegului, strada Martin Hochmaister, strada Cornel Irimie, strada Islazului, strada Jina, strada Lomonosov, strada Luarea Bastiliei, strada Ștefan Luchian, strada Ioan Lupaș, bulevardul Vasile Milea, strada Mitropoliei, strada Munteniei, strada Oașului, strada Olteniei, strada Orlat, pasajul Tălmaciu, strada Peneș Curcanul, strada Ioan Păun Pincio, calea Poplăcii, strada General Praporgescu, strada Presaca, strada Putnei, strada Ion Rațiu, strada Săcel, strada Andrei Șaguna, strada Sălajului, strada Săliște, strada Școala de Înot, strada Ioan Slavici, strada Gheorghe Șoima, strada Ștefan cel Mare, strada Ștrandului, strada Tălmăcel, piața Tălmaciu, strada Iosif Velceanu, bulevardul Victoriei și strada Alexandru Vlahuță..

Echipele de intervenție lucrează pentru remedierea defecțiunii și restabilirea alimentării cu energie electrică cât mai curând posibil.

