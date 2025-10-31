În ultima ședință a Consiliului Local Sadu, administrația a înregistrat un progres semnificativ: comuna a intrat în posesia a două autobuze electrice, marcând astfel o etapă nouă în dezvoltarea transportului public ecologic.

Achiziția face parte dintr-un proiect derulat prin Asociația Municipiului Sibiu împreună cu orașele și comunele din Zona de Transport Metropolitan Sibiu, un efort comun care subliniază că rezultatele durabile se obțin prin colaborare, viziune și implicare colectivă.

Primarul comunei Sadu, Valentin Ivan aduce mulțumiri speciale echipei executivului ADI Transport Metropolitan Sibiu, dar și tuturor primarilor și colaboratorilor implicați pentru sprijinul și coordonarea exemplară.

Prin aceste autobuze electrice, Sadu se îndreaptă spre un viitor mai verde și mai eficient, apropiindu-se tot mai mult de standardele europene în materie de mobilitate urbană și durabilitate.