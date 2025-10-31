Unitățile de învățământ de pe raza municipiului Sibiu vor fi dotate cu camere pentru videoconferință. Primăria achiziționează peste 300 de bucăți. Ele vor putea fi folosite pentru desfășurarea cursurilor online, dar și la activități interactive.

Primăria a scos la licitație caietul de sarcini pentru achiziționarea unor camere pentru videoconferință, proiectul fiind finanțat prin PNRR. Camerele vor fi montate în grădinițele, școlile și liceele de pe raza municipiului Sibiu.

„Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor este reprezentat de creșterea performanțelor școlare ale copiilor și dezvoltarea armonioasă a tinerilor ca urmare a îmbunătățirii substanțiale a condițiilor de studiu pentru cei 29.160 copii și elevi din municipiul Sibiu, a creșterii adaptabilității, calității, atractivității și a dimensiunii aplicative, experimentale a ofertelor educaționale și extrașcolare puse la dispoziție in cele 48 de unități de învățământ preuniversitar, respectiv 2 unități conexe din Sibiu”, se arată în caietul de sarcini.

Camerele de videoconferință – echipamente de tehnologie a informației și comunicației – vor fi montate în școli pentru a asigura condițiile necesare pentru organizarea și furnizarea în medii online a orelor de învățare școlară, cât și pentru a promova noi medii de învățare.

Municipalitatea va achiziționa, în total, 329 de camere, valoarea estimată a acestora fiind de 426.750,96 lei fără TVA. Camerele vor fi livrate în termen de 20 de zile calendaristice de la data comenzii și vor avea o garanție de minim 60 de luni. Firma care va câștiga licitația va trebui să instruiască profesorii să folosească aceste camere de videoconferință, atât pentru transmisiuni online, cât și pentru utilizarea software-ului de interactivitate.

Cele mai multe camere vor fi montate la: Liceul Tehnologic „Independența” (29), Colegiul Național „Octavian Goga” (27), Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” (26) și la Liceul Tehnologic „Henri Coandă” (13).