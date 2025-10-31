procuror din mediaș și judecător din sibiu, eliberați din funcție prin decret prezidențial

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri decretele de pensionare pentru 22 de magistrați, potrivit unui comunicat transmis de Administrația Prezidențială. Printre aceștia se numără mai mulți judecători și procurori de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ).

Între cei care își încheie activitatea se află Mihail Udroiu, judecător la ÎCCJ, colonel magistrat Gheorghe Prelipcean, procuror militar șef al Serviciului de urmărire penală din cadrul Secției Parchetelor Militare, Alexandra Iuliana Rus, judecător la ÎCCJ, Daniela Băloi, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă ÎCCJ, precum și Adriana-Ligia Drăgan, prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița, cu grad profesional corespunzător Parchetului de pe lângă ÎCCJ.

Decrete pentru magistrații din județul Sibiu

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Anchidin Adriana, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Sibiu – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025

Decret privind eliberarea din funcția de procuror a domnului Dimitriu Denis în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decretul de pensionare o vizează și pe Ileana-Mihaela Ancuța, judecătoare la Curtea de Apel București, în prezent detașată la Consiliul Superior al Magistraturii, unde ocupă funcția de șef al Serviciului sinteze și pregătirea lucrărilor ședințelor.

Alți magistrați care se retrag din activitate provin din instanțele și parchetele din Brașov, Botoșani, Timișoara, Argeș, București, Iași, Constanța, Buftea, Galați, Mediaș, Alba Iulia, Brăila, Ialomița, Vâlcea și Ploiești.

Majoritatea dintre aceștia se vor pensiona începând cu data de 1 noiembrie, însă pentru unii magistrați data efectivă a retragerii din activitate este stabilită până la 1 decembrie 2025.