Consiliul Local al Comunei Șelimbăr a aprobat recent delegarea directă a gestiunii serviciului de salubrizare către SC Șopa Șelimbăr SRL, în urma unui studiu de oportunitate care a stabilit că această opțiune este cea mai avantajoasă pentru comunitate.
Decizia vizează îmbunătățirea calității serviciilor de salubrizare și gestionarea eficientă a deșeurilor, în contextul eforturilor administrației locale de a asigura un mediu curat și sănătos pentru cetățeni.
Contractul de delegare include activități esențiale precum:
-
Măturatul, spălatul și stropitul căilor publice;
-
Colectarea și transportul deșeurilor de pământ, pietre și din coșurile stradale;
-
Curățarea și transportul zăpezii, menținerea funcționalității căilor publice pe timp de polei sau îngheț.
Serviciile vor acoperi întreaga arie teritorială a comunei Șelimbăr, iar Consiliul Local a aprobat tarife transparente, cu posibilitatea ajustării conform legislației în vigoare. Prin această măsură, autoritățile urmăresc eficientizarea costurilor, creșterea calității serviciilor și un echilibru între riscuri și beneficii.
SC Șopa Șelimbăr SRL este obligată să respecte indicatorii de performanță, să utilizeze personal calificat și să modernizeze constant echipamentele, conform normelor de mediu și standardelor legale. Consiliul Local și-a rezervat dreptul de a monitoriza și controla activitatea operatorului pentru a proteja interesele comunității.
