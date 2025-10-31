se schimbă fața șelimbărului: licitație de 20 de milioane de lei pentru drumuri și trotuare moderne

Primăria Comunei Șelimbăr a lansat o licitație publică pentru încheierea unui acord-cadru pe o perioadă de 48 de luni, vizând întreținerea și reparațiile străzilor din localitate. Valoarea estimată a contractului se ridică la aproximativ 20 de milioane de lei, potrivit documentelor oficiale.

Lucrările incluse în caietul de sarcini vizează întreaga infrastructură rutieră și pietonală a comunei: suprafața carosabilă, trotuarele, pistele de biciclete, aleile, parcările, acostamentele, zonele pietonale și podurile/podețele. Primăria subliniază că obiectivul principal este asigurarea unui nivel ridicat de siguranță și confort pentru toți participanții la trafic.

Contractul prevede mai multe tipuri de intervenții:

Reparații de urgență pentru gropi izolate, capace de canalizare sau gurile de scurgere, care trebuie finalizate în maximum 24 de ore de la emiterea comenzii.

Reparații izolate, pentru defecte de până la 500 mp pe aceeași zonă.

Reparații de amploare, pentru defecte ce afectează peste 1.000 mp de carosabil sau trotuar.

Primăria va utiliza tehnologia IR (infraroșu) pentru reparațiile asfaltice, atât pe carosabil, cât și pe trotuare. Materialul rezultat din frezarea mixturilor asfaltice va fi pus la dispoziția autorității locale pentru lucrări viitoare, fără costuri suplimentare.

Caietul de sarcini impune respectarea strictă a standardelor de calitate, protecției mediului și securității muncii, precum și utilizarea materialelor certificate. De asemenea, ofertantul trebuie să nominalizeze un responsabil DNSH și un responsabil dedicat contractului, pentru coordonarea lucrărilor și colaborarea eficientă cu Primăria.

Ofertele vor fi evaluate în funcție de prețul unitar pentru fiecare tip de lucrare și de calitatea propunerii tehnice, demonstrând capacitatea ofertantului de a respecta cerințele impuse.

Prin această licitație, Primăria Șelimbăr urmărește reparații rapide, eficiente și durabile, care să asigure siguranța cetățenilor și întreținerea corespunzătoare a infrastructurii locale.