sibianul care a încercat să îi „cumpere” pe polițiștii care l-au prins beat la volan a fost condamnat

Sibianul care a încercat să mituiască cu 2.000 de lei un echipaj de poliție care l-a prins băut la volan a fost condamnat cu suspendare. El a recunoscut fapta comisă în vara acestui an.

La data de 30.10.2025, Tribunalul Sibiu – Secția Penală a admis acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu cu un bărbat, pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Șoferul a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare cu suspendare, fiindu-i aplicată inclusiv pedeapsa complementară de interzicere a exercitării dreptului de a conduce autovehiculele pentru o perioadă de 1 an și 2 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, precum și pedepse accesorii, potrivit unui comunicat remis de Serviciul Județean Anticorupție Sibiu.

Vă reamintim că, la data de 08.06.2025, ofițerii de poliție din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Judeţean Anticorupţie Sibiu, împreună cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, au realizat prinderea în flagrant a persoanei în cauză, imediat după ce a remis suma de 1925 de lei, cu titlu de mită, unor polițiști. În dimineața acelei zile, acesta a fost identificat în trafic pe raza municipiului Sibiu, județul Sibiu de către doi agenți de poliție din cadrul IPJ Sibiu – Poliţia Municipiului Sibiu, Biroul Ordine Publică, conducând pe drumurile publice un autovehicul sub influența băuturilor alcoolice. Fiind testat cu aparatul etilotest, agenții de poliție au constatat că susnumitul avea o alcoolemie de 0,89 mg/l în aerul expirat. (DETALII AICI)

În această împrejurare, şoferul le-a promis agenților de poliţie, în repetate rânduri, suma de 2000 de lei, cu titlu de mită, pentru a nu proceda la constatarea infracțiunii la regimul rutier, moment în care unul dintre poliţiști a sesizat polițiștii din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Sibiu, fiind astfel realizată activitatea de prindere în flagrant.

Întreaga acțiune infracțională a fost înregistrată de către agenții de poliție cu aparatura tip bodycam aflată în dotare. Urmărirea penală a fost efectuată de către procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu împreună cu ofițerii de poliție din cadrul DGA – Serviciului Județean Anticorupție Sibiu.