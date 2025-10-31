Primăria Sibiu continuă modernizarea iluminatului public în municipiul Sibiu, prin asocierea contractată Flash Lighting Services SA & Electro Con Impex SRL & MK Illumination SRL, căreia i-a fost delegată gestiunea acestui serviciu important.

„În cadrul acestui contract multianual, până la finele anului, vom reuși să mai modernizăm și să conectăm la sistemul de telegestiune iluminatul de pe încă 89 de străzi și din 2 parcuri centrale – Parcul Tineretului și cel din Piața Unirii. Până în acest moment, la nivelul întregii rețele de iluminat public, care însumează aproximativ 12.500 de corpuri de iluminat, au fost modernizate cu tehnologie LED și telegestiune în jur de 8.300. Sistemul de telegestiune este o soluție digitală de tip Smart City pentru monitorizarea și controlul de la distanță, generând costuri de întreținere și exploatare mai reduse, oferind în același timp eficiență luminoasă și energetică ridicată.” a declarat Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu.

Etapa de modernizare din acest an a presupus o investiție în valoare totală de 9,6 milioane lei, vizează Parcul Tineretului, Parcul din Piața Unirii-Centrul Cultural „Ion Besoiu” și 2 zone din cartierele orașului cu un total de 89 de străzi. Lucrările presupun:

Scoaterea punctelor de aprindere iluminat public în afara posturilor de transformare deținute de SC Electrica,

Refacerea rețelelor de alimentare cu energie electrică

Montarea de corpuri de iluminat cu tehnologie LED, mai eficiente în funcționare, luminozitate și consum, precum și conectarea acestora la sistemul smart de comandă și gestiune la distanță.

Străzile și locațiile în care s-a investit anul acesta, lucrările fiind executate, per total, în proporție de 85%: