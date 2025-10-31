șmecheriile făcute de două persoane din alba: au deturnat o licitație efectuată de un executor judecătoresc din sibiu

Două persoane din județul Alba au fost acuzate că au deturnat o licitație publică efectuată de către biroul unui executor judecătoresc din municipiul Sibiu. Ambii inculpați au scăpat de închisoare după ce au semnat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu procurorul.

Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus sesizarea instanţei de judecată cu două acorduri de recunoaștere a vinovăţiei încheiate cu doi inculpați pentru săvârșirea infracțiunii de deturnare a licitațiilor publice prev. de art. 246 Cod penal.

Acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost semnate în 30 și 31 octombrie, fiind vorba despre doi inculpați din Alba care s-au înscris la o licitație pentru achiziționarea unui imobil în județul Alba. Biroul executorului judecătoresc este situat în Sibiu.

„La data de 28.05.2024, inculpații C.I.L. și H.E.C. (ambii din județul Alba) au participat la o licitație publică efectuată de către biroul unui executor judecătoresc din mun. Sibiu, într-un dosarul execuțional, având ca obiect un imobil situat în orașul Teiuș, jud. Alba, după ce în prealabil s-au înțeles pentru a denatura prețul de adjudecare, inculpatul H.E.C. oferind prețul de 220.000 lei deși nu a avut nicio intenție reală de cumpărare, iar imobilul a fost adjudecat de inculpatul C.I.L. pentru suma de 238.752 lei, mult mai mică decât prețul de pornire de 352.200 lei, reprezentând 75% din prețul la care a fost evaluat imobilul, cauzând persoanelor vătămate un prejudiciu în cuantum de 113.448 lei (prețul de pornire al licitației de 352.200 lei minus prețul de adjudecare de 238.752 lei)”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

Pe parcursul urmăririi penale, s-a luat măsura asiguratorii a sechestrului asupra apartamentului cu 4 camere, deținut în cotă de 1/1 de inculpatul C.I.L. împreună cu soția sa, până la concurența sumei de 150.000 lei, fiind asigurată recuperarea prejudiciului și a cheltuielilor judiciare.

În prezența avocatului ales, inculpatul C.I.L. și-a recunoscut fapta și a acceptat încadrarea juridică, fiind de acord cu stabilirea pedepsei de 2 ani de zile închisoare. De asemenea, și inculpatul H.E.C. și-a recunoscut fapta și a fost de acord cu pedeapsa de 1 an închisoare. În cazul ambilor inculpaților, s-a spus amânarea pedepsei pe un termen de 2 ani de zile.