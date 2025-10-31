Administrația Trump a notificat mai multe state europene cu privire la o nouă redistribuire a trupelor americane în Europa, după ce retragerea unei brigăzi rotaționale din România a stârnit controverse. În cadrul planului, Bulgaria, Ungaria și Slovacia vor vedea o reducere a efectivelor americane, în timp ce nivelul trupelor din Polonia și în țările baltice va rămâne neschimbat, scrie Digi24.ro.

Oficialii americani justifică această măsură prin consolidarea capacităților militare ale armatelor europene, însă decizia a stârnit reacții critice în Congresul SUA. Reprezentantul republican Mike Turner a subliniat necesitatea unei posturi militare „robuste și hotărâte” în Europa, în timp ce senatoarea democrată Jeanne Shaheen a calificat planul drept „o greșeală profundă”, menționând angajamentul României de a aloca 5% din PIB pentru apărare.

„Retragerea trupelor americane din România subminează eforturile recente de presiune asupra lui Putin pentru negocieri”, a adăugat Shaheen, exprimând îngrijorarea privind impactul măsurii asupra stabilității regionale.

Planul Pentagonului urmează să fie implementat gradual, iar efectele asupra securității și cooperării militare în regiune sunt atent monitorizate de aliați.