sumă record alocată de primărie pentru spectacolul de 1 decembrie al junilor sibiului: cum și pe ce se cheltuie banii

Primăria municipiului Sibiu alocă o finanțare record pentru spectacolul de 1 Decembrie organizat de Junii Sibiului. Consiliul Județean, în a cărui subordine se află Centrul Județean pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii”, nu are fonduri pentru acest eveniment, motiv pentru care municipalitatea va fi principalul finanțator.

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu a transmis Primăriei municipiului Sibiu o solicitare de parteneriat pentru organizarea spectacolului extraordinar „Noi suntem români”, eveniment desfășurat în fiecare an de 1 Decembrie. În anul 2024, Primăria a cofinanțat această manifestare, dar ponderea principală a fost asigurată de Consiliul Județean. În 2025 însă, din cauza „constrângerilor bugetare majore”, CJ Sibiu nu a mai dispus de resursele necesare pentru a continua finanțarea evenimentului, așa cum s-a procedat în anii anteriori, astfel că Primăria a devenit finanțatorul principal al evenimentului.

Municipalitatea arată că „manifestarea are o valoare simbolică și culturală majoră, prin care Sibiu își reafirmă statutul de Oraș al Unirii”, motiv pentru care este necesar să fie alocată această finanțare astfel încât spectacolul extraordinar „Noi suntem români!”, care este și cea mai longevivă tradiție culturală a orașului, să poate avea loc și în acest an.

Bugetul alocat de Primărie pentru acest eveniment este unul record. În total, se vor aloca 800.000 lei. Închirierea scenei va costa 82.000 lei, iar închirierea ecranelor, 65.000 lei. Pentru închirierea echipamentelor și asistenței de specialitate pentru producții TVA (fiind un eveniment transmis în direct de TVR 1), municipalitatea va aloca suma de 138.000 lei, iar pentru închirierea unui CAR TV FULL HD cu 9 camere CCU, se va aloca suma de 170.000 lei. Onorariile artiștilor vor costa 205.400 lei, iar cazarea acestora, pentru 3 nopți, va costa 63.600 lei. Pentru promovarea evenimentului se va aloca suma de 30.000 lei, iar pentru prestări servicii cu manipularea scenei cu personal calificat se va aloca suma de 46.000 lei.

Celelalte cheltuieli aferente implementării proiectului ar urma să fie suportate de instituția organizatoare, respectiv CJCPCT Cindrelul-Junii.

Alocarea finanțării de către Primărie pentru acest eveniment a fost aprobată joi de consilierii locali. Dar, după vot, au apărut contrele între consilierii PNL și PSD.

În urma divergențelor apărute, Raluca Turcan i-a luat apărarea consilierului Adrian Bibu, menționând că PSD face „politicianism ieftin".