Meteorologii au publicat, vineri, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în perioada 3 noiembrie – 1 decembrie 2025. Potrivit estimărilor, luna noiembrie va aduce o vreme mai blândă decât de obicei și puține precipitații, în special în prima jumătate a intervalului.

3 – 10 noiembrie: temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei

Săptămâna viitoare va debuta cu valori termice ușor peste media multianuală, în toate regiunile țării. Meteorologii estimează un regim pluviometric deficitar în nord-vest, iar în restul zonelor, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal.

10 – 17 noiembrie: vreme apropiată de normal, dar cu puține ploi

Temperaturile se vor situa în jurul valorilor specifice lunii noiembrie, iar precipitațiile vor fi mai puține decât în mod obișnuit, în special în zonele montane.

17 – 24 noiembrie: valori normale, posibil ușor mai ridicate la munte

Temperatura medie a aerului va fi, în general, apropiată de cea normală pentru această perioadă. În zonele montane se pot înregistra valori ușor peste medie. Regimul pluviometric se va menține în jurul normei pentru intervalul respectiv.

24 noiembrie – 1 decembrie: final de lună fără schimbări majore

Ultima săptămână a lunii noiembrie va aduce o vreme apropiată de normalul perioadei. Mediile valorilor termice și cantitățile de precipitații se vor menține în limitele normale pentru această perioadă, fără fenomene extreme.