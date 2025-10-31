turcan îl apără pe bibu după ”hârjoneala” cu barac și îl înțeapă și pe liderul psd sibiu: ”politicianism ieftin” / video

Criza aparentă în coaliţia locală dintre Partidul Naţional Liberal (PNL) şi Partidul Social Democrat (PSD) la nivelul municipiului Sibiu a început să capete contur, după ce, în şedinţa de joi, 30 octombrie, a Consiliului Local Sibiu, au ieşit la iveală tensiuni vizibile între consilierul PNL Adrian Bibu şi consilierul PSD Laura Barac.

În cadrul aprobării unui parteneriat al Primăriei Sibiu privind finanţarea spectacolului „Noi suntem români!”,organizat de Junii Sibiului, şi-a făcut apariţia un schimb aprins de replici între cei doi. Consiliul Local a aprobat alocarea unei sume de 800.000 lei pentru acest eveniment.

Barac (PSD) a precizat că „este salutară poziţia primăriei care sprijină o instituţie subordonată Consiliului Judeţean. Consiliul Judeţean nu a fost în stare să bugeteze de la începutul anului astfel încât să asigure toate cheltuielile pentru funcţionare ale instituţiilor din subordine”.

În replică, Adrian Bibu (PNL) a spus: „Nu contează de unde vin banii, deoarece şi locuitorii municipiului Sibiu beneficiază de acest eveniment. (…) Aici nu ţine de Consiliul Judeţean care nu a fost în stare. Oamenii nu fac diferenţe, banii publici sunt atât la Primăria Sibiu, cât şi la Consiliul Judeţean. Să fii în stare înseamnă să ai bani. (…) Ăştia sunt banii, suntem împreună la guvernare, şi PNL şi PSD, ştiţi prea bine cum stau lucrurile.”

Astăzi, 31 octombrie, la conferința de presă a PNL Sibiu, deputatul Raluca Turcan a comentat aceste momente, subliniind dificultățile în funcționarea coaliției atât la nivel național, cât și la nivel local. „Nu cred că au trecut 10 zile de când spuneam că PSD-ul nu trage la căruța guvernării. Lucrul acesta este vizibil la nivel național. Acest joc politicianist și imoral decredibilizează în primul rând PSD-ul, dar și efortul acesta de a asigura, prin coaliția de guvernare, stabilitatea României”, a declarat Turcan.

Deputatul a arătat că aceeași problemă se reflectă și la nivel local: „Populismul și agresivitatea se manifestă din ce în ce mai vizibil. Eu aș comenta nu doar momentele din Consiliul Local și Consiliul Județean, pentru că un partid aflat la guvernare, cu reprezentanți în consiliile locale, poate să aibă puncte de vedere diferite. Însă, dacă vrei să fii credibil în ochii sibienilor, obligația ta este cu colegialitate să încerci, dincolo de exprimarea unor puncte de vedere diferite și exprimarea unor alternative.”

Turcan a criticat lipsa unor propuneri concrete din partea PSD Sibiu: „Dați-mi o alternativă pe care PSD Sibiu a pus-o pe masa administrației publice locale sau județene, din momentul în care a început această guvernare locală- zero. Mai mult decât atât, am asistat la atacuri care fac parte din solicitarea primită de la nivel național, de către liderii locali, de a bifa atacuri la adresa diferiților lideri din PNL, din cadrul coaliției de guvernare. În ultimele zile, am văzut atacuri din partea aliaților de guvernare care nu mai au nicio legătură nici cu aplicarea legii, nici cu funcționarea justiției, nici cu exercitarea prerogativelor de partid aflat în opoziție la nivel local.”

Raluca Turcan a atras atenția și asupra atacurilor la adresa președintei Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, subliniind că acestea nu respectă principiile transparenței și colaborării. „Am asistat la verdicte în spațiul public, verdicte cu conotații juridice la adresa președintei Consiliului Județean, într-o speță în care toate părțile implicate au colaborat cu Parchetul European pentru eliminarea oricărei suspiciuni. Nu cred că vreodată, indiferent despre cine a fost vorba, mai ales dacă a fost vorba despre oameni din partidele adverse, nu m-ați auzit făcând verdicte publice, linșaje publice sau atacuri care țin mai degrabă de o intenție de a influența anumite instituții. Să nu uităm când în Sibiu oamenii erau în stradă, revoltați de Ordonanța 13, de îngenuncherea justiției pe care dorea să o facă Liviu Dragnea – cel care acum atacă un președinte de Consiliu Județean și atacă administrativ conducerea administrației județene. Era pe scările Parchetului, susținându-l pe Liviu Dragnea. Despre asta vorbim. Și atunci câtă credibilitate să aibă orice demers pe care îl inițiază oameni conduși de astfel de lideri și care, din punctul meu de vedere, nu au nicio legătură cu interesul public?”

„Soluția este ca atunci când oamenii au posibilitatea să influențeze calitatea vieții politice, să o facă cu informații, cu o bună cântărire a muncii în interes public și să ajute ca în majorități de guvernare locale sau naționale să ajungă oameni care sunt mânați de interesul public și nu de demagogie. Nu de politicianismul ieftin, care nu face altceva decât să scârbească oamenii de politică. Președinta Consiliului Județean, Daniela Cîmpean, chiar este în slujba comunității sibiene și acționează responsabil, respectând legea și interesul public, fără a emite linșaje politice sau verdicte publice.” a concluzionat deputatul.