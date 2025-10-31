veste fabuloasă pentru csc șelimbăr înainte de meciul “suferinței” de la bacău. antrenorul a făcut anunțul

CSC Șelimbăr joacă sâmbătă, de la ora 11.00, la Bacău, într-un duel imporant în perspectiva lupei pentru supraviețuirea în Liga 2.

Aflată pe locul 18, cu 8 puncte, Șelimbărul țintește un rezultat pozitiv la Bacău, unde nici gazdele nu stau pe roze, fiind pe 16, cu 9 puncte.

”Călăreții roșii” l-au recuperat pe golgheterul C. Bucuroiu, absent din cauza unor probleme medicale în victoria din etapa trecută, 3-1 cu Ceahlăul.

Tehnicianul șelimbărenilor, Eugen Beza speră ca echipa sa să obțină sâmbătă prima victorie în deplasare, după creșterea de formă arătată în ultimele jocuri. ”Vom întâlni un adversar aflat, la fel ca noi, într-o criză de puncte. Este o echipă care, pe teren propriu, a avut evoluții bune, chiar dacă ultimele rezultate nu reflectă acest lucru, deoarece a întâlnit formații de top ale Ligii a II-a. FC Bacău are un antrenor cu mare experiență, care a promovat echipa și conduce un proiect frumos. Ne așteaptă un meci dificil, dar foarte important din perspectiva clasamentului. Noi trebuie să fim la un nivel foarte bun, să dăm continuitate valorii arătate în victoria de săptămâna trecută. Suntem pe un fond pozitiv de joc, iar la ora meciului trebuie să fim motivați și concentrați pe toată durata partidei” a spus