Pompierii sibieni intervin din nou în centrul Sibiului, pe strada Mitropoliei, în fața sediului PSD. Și de această dată iese fum dintr-un canal tehnic. 

zarvă mare în centrul sibiului: iese fum din nou dintr-un canal

Pompierii sibieni intervin pe strada Mitropoliei la intersecția cu strada Brukenthal, întrucât au fost semnalate degajări de fum dintr-un canal tehnic stradal, unde s-a intervenit și în data de 22.10.2025.

„La fața locului sunt mobilizate o autospecială de stingere și o autospecială CBRN pentru efectuarea de măsurători. Din verificările efectuate, în respectivul canal tehnic sunt cabluri de telecomunicații. Se acționează cu stingătoare și preventiv se efectuează măsurători”, transmit reprezentanții ISU Sibiu.

Zona este balizată pentru asigurarea intervenției.

