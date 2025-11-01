accident spectaculos pe dumbrăvii. încă un șofer în mijlocul sensului giratoriu/ foto, video

Panică și blocaj în sensul giratoriu de pe strada Dumbrăvii, astăzi, 1 noiembrie 2025, după ce un autoturism a pătruns în intersecție și a intrat în coliziune cu o altă mașină.

„ISU Sibiu a intervenit de urgență, la intersecția dintre Bulevardul Vasile Milea și Calea Dumbrăvii, la un accident rutier. La fața locului au fost mobilizate un echipaj SMURD, o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și două echipaje SAJ, dintre care unul cu medic. Echipajele medicale au acordat îngrijiri medicale pentru cinci persoane. O minoră în vârstă de aproximativ 15 ani, care a suferit escoriații, a fost transportată la CPU Luther. Alte trei victime adulte au fost preluate de echipajele SAJ și transportate la UPU Sibiu.” a transmis purtătoarea de cuvânt.

Conform SAJ Sibiu, ,,Doua echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, unul cu medic și unul de tip B ,au intervenit în Sibiu la sensul giratoriu dintre Cl,Dumbravii și B-dul V .Milea la un accident rutier produs între două autoturisme.

Echipajele SAJ și ISU sosite la fata locului au găsit 5 persoane implicate în accident.

Echipajele SAJ au transportat la UPU SIBIU 3 persoane,o femeie de 40 de ani cu un traumatism cranian frontal, un bărbat de 27 de ani cu traumatism toracic și un bărbat de 43 de ani cu excoriatii .

Echipajul ISU a transportat la spital o minoră de 15 ani și pe tatăl acesteia ca însoțitor.,,

,,Polițiștii rutieri intervin la un accident produs pe Calea Dumbrăvii, la sensul giratoriu cu Bulevardul General Vasile Milea din municipiul Sibiu.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit că în timp ce conducea un autoturism pe Calea Dumbrăvii spre Bulevardul General Vasile Milea, un sibian în vârstă de 43 de ani a pătruns în sensul giratoriu fără să acorde prioritate și a intrat în coliziune cu un autoturism condus în interiorul sensului giratoriu de către un bărbat de 50 de ani, domiciliat în județul Vâlcea.

În urma accidentului, 4 persoane au suferit vătămări corporale, fiind transportate la spital pentru îngrijiri medicale: conducătorul auto de 43 de ani și un sibian de 27 de ani, pasager în autoturismul acestuia și 2 pasageri din auto condus de bărbatul de 50 de ani (o minoră de 15 ani și o femeie de 40 de ani, ambele din județul Vâlcea).

Traficul rutier la fața locului se desfășoară îngreunat.,, a transmis IPJ Sibiu.

Acest tip de incident nu este singular în municipiul nostru. În octombrie 2025, un șofer a pierdut controlul mașinii pe strada Metalurgiștilor, intrând într-un indicator rutier și într-un stâlp de electricitate, după care vehiculul a ajuns amplasat în interiorul sensului giratoriu din cartierul Turnișor.

