În octombrie 2025, lucrările pe tronsonul 2 al autostrăzii A1 Sibiu–Pitești, între Boița și Cornetu, au ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 7%. Secțiunea are o lungime totală de 31,33 kilometri și traversează o zonă montană dificilă, fiind una dintre cele mai complexe porțiuni ale autostrăzii. Contractul, în valoare actualizată de peste 5,2 miliarde lei fără TVA, este derulat de asocierea turcă Mapa–Cengiz, cu termen de finalizare în anul 2028.

Ora de Sibiu a filmat și la final de octombrie stadiul lucrărilor în zona viaductului de la Boița. Puteti vedea filmarea și compara cu lunile precedente în galeria de mai jos.

Tunelurile – avans semnificativ la Robești

În luna octombrie au început lucrările efective la Tunelul Robești, una dintre cele șapte galerii planificate pe acest tronson. Excavarea se desfășoară prin detonări controlate în rocă dură, folosind Noua Metodă Austriacă de execuție (NATM). Tunelul are o lungime proiectată de aproximativ 900 de metri, iar lucrările se desfășoară continuu, 24 de ore din 24, în trei schimburi. Mobilizarea inițială a inclus în jur de 30 de muncitori și 10 utilaje specializate. Pentru străpungerea completă a masivului vor fi excavate circa 200.000 de metri cubi de rocă, cu utilizarea a 70 de tone de explozibil, urmând ca structura finală să includă aproximativ 60.000 de metri cubi de beton și 4.000 de tone de armătură metalică. protrivit datelor oficiale.

Viaducte și poduri

Tronsonul Boița–Cornetu include 48 de structuri de artă – viaducte, poduri și pasaje – cu lungimi cuprinse între 32 și 843 de metri. În octombrie s-a lucrat în special la fundațiile și elevațiile viaductelor pentru care au fost obținute autorizațiile de construire, printre care se numără și Viaductul Boița, aflat la capătul nordic al lotului. Pe această structură au fost executate placa și grinzile din beton armat, dar au fost semnalate fisuri superficiale în placa de suprabetonare, ce urmează să fie remediate.

Pentru a accelera execuția, constructorul a deschis o fabrică de prefabricate metalice în apropiere de Sibiu, unde se produc tabliere și grinzi pentru viaducte. Această soluție reduce timpii de aprovizionare și dependența de furnizorii externi, contribuind la eficientizarea lucrărilor.

Mobilizare și ritm de execuție

La mijlocul lunii octombrie, pe șantier erau mobilizați peste 250 de muncitori și aproximativ 70 de utilaje, distribuite pe diferite puncte de lucru – tuneluri, viaducte și terasamente. Activitatea este concentrată în zonele unde există autorizații și acorduri de mediu, în special la Tunelul Robești și la câteva viaducte. În restul traseului, fronturile de lucru sunt limitate, deoarece autorizațiile de construire lipsesc pentru aproape jumătate din lungimea lotului.

Probleme și întârzieri

Principala problemă a proiectului o reprezintă blocajele birocratice. Până la sfârșitul lunii octombrie, doar aproximativ 6–8 kilometri din cei 31 aveau autorizații complete de execuție, restul fiind blocați din cauza avizelor de mediu și a procedurilor de expropriere aflate în curs. Studiile geotehnice au arătat riscuri de instabilitate și alunecări de teren, impunând reproiectări și consolidări suplimentare. Acestea presupun intervenții în zone protejate, inclusiv în Parcul Național Cozia, ceea ce a necesitat solicitarea unor derogări de mediu și scoaterea din circuitul forestier a circa 13 hectare de pădure.

Până la obținerea acestor avize, constructorul nu dispune de front continuu de lucru, fapt ce încetinește progresul general. Cu toate acestea, mobilizarea și logistica din teren s-au îmbunătățit treptat, iar capacitatea de producție locală a materialelor este un avantaj în fazele următoare.

Termenul de finalizare pentru tronsonul Boița–Cornetu rămâne anul 2028, conform contractului finanțat prin fonduri europene. Autoritățile încearcă accelerarea lucrărilor prin declararea proiectului de importanță națională, pentru a simplifica procedurile în zonele protejate. Specialiștii independenți atrag însă atenția că, în ritmul actual, finalizarea ar putea fi realistă cel mai devreme în perioada 2029–2030.