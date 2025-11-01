cititor reclamă folosirea telefonului mobil în mers de șoferi tursib. ultima probă

Un autobuz plin de călători, un șofer distras și un telefon folosit câteva minute. Atât a fost nevoie pentru ca o scenă de seară, pe una dintre cele mai circulate linii din Sibiu, să devină un semnal de alarmă privind siguranța transportului public.

Un incident care ridică semne serioase de întrebare privind siguranța transportului public a fost semnalat în seara de 31 octombrie 2025, în jurul orei 20:24. Autobuzul liniei 2, cu numărul de înmatriculare SB 54 TSB, se deplasa pe strada Vasile Aaron, lângă fostul magazin Super Mama, atunci când șoferul a fost surprins purtând o convorbire telefonică care a durat aproximativ două-trei minute.

În acel timp, atenția șoferului nu era asupra traficului sau asupra pasagerilor, ceea ce a creat o situație clar periculoasă. Niciun pasager, coleg sau alt conducător auto nu a intervenit pentru a-l opri. Autobuzul a continuat deplasarea fără ca situația să fie remediată, ridicând întrebări despre modul în care sunt monitorizați șoferii din transportul public sibian.

Andra, ce se afla în autobuzul cu pricina, a declarat: ,,Am surprins un șofer stând pe telefon în timp ce conduce! Autobuzul nr. 2, ora 20:24, din Vasile Aaron de lângă fostul magazin Super Mama, cu nr SB 54 TSB, pe telefon a stat 2‑3 minute aproximativ. Nu i-a atras nimeni atenția. Am mai trimis în trecut mail către Tursib cu privire la același aspect, însă nu am primit răspuns și de data aceasta nu am mai făcut sesizare, de aceea am trimis aici, poate se schimbă ceva.”

Legea rutieră interzice utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii fără un sistem hands‑free, iar sancțiunile prevăd amenzi între 1.215 și 1.620 de lei și suspendarea permisului pentru 30 de zile în caz de încălcări concomitente.

Cazuri similare au fost semnalate și în alte orașe. Conform Ştirile ProTV, la București, un șofer STB a fost filmat în timp ce folosea telefonul mobil în timpul cursei și compania a demarat o anchetă disciplinară. Aceste situații arată că folosirea telefonului în timpul conducerii este un fenomen care nu trebuie ignorat, mai ales în transportul public.

Ar fi benefic ca societatea de transport să instaleze sisteme de monitorizare vizibilă în cabină, să doteze vehiculele cu dispozitive hands‑free standard și să instituie măsuri preventive clare, care să nu permită niciun fel de excepție de la regula respectării siguranței. Publicul trebuie să fie informat că astfel de comportamente pot fi semnalate și că transportatorul are obligația să răspundă și să acționeze.

La momentul publicării acestui articol, redacția Ora de Sibiu a solicitat un punct de vedere oficial din partea Tursib și așteaptă răspunsul companiei.