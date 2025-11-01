La finalul meciului din etapa a 12-a a Ligii 2, FC Bacău – CSC Șelimbăr, scor 1-1, oficialii clubului sibian au reclamat faptul că jucătorul gazdelor, M. Ursu (numărul 17) a intrat spre final, deși nu era trecut pe raportul de joc!

În minutul 80 al jocului FC Băcău – CSC Șelimbăr, la scorul de 1-1, la echipa gazdă a intrat pe teren Marius Ursu, jucător cu numărul 17. Însă, Marius Ursu nu era trecut pe raportul de joc al meciului la echipa gazdă!

Probabil sesizând eroare, oficialii clubului din Bacău au dat ordin și filmarea online a meciului realizată pe youtube a fost întreruptă, iar ulterior ștearsă.

Oficialii clubului CSC 1599 Șelimbăr au sesizat însă problema, au făcut filmulețe cu jucătorul în cauză, iar la finalul partidei au depus o contestație la observatorul de joc.

”Am contestat la finalul meciului de la Bacău faptul că la gazde a intrat pe teren un jucător care nu era trecut pe foaia de joc. Este vorba de Marius Ursu, care purta numărul 17” a declarat pentru Ora de Sibiu directorul sportiv al clubului, Ioan Luca.

Cazul va ajunge pe masa Comisiei de Disciplină a Federației de Fotbal. CSC Șelimbăr poate câștiga la ”masa verde” trei puncte enorme, chiar pe terenul unei contracandidate în lupta pentru evitarea retrogradării.