csc șelimbăr obține un punct important la bacău. jurj marchează din nou / video

Fotbaliștii de la CSC 1599 Șelimbăr au remizat sâmbătă în deplasare, la Bacău, scor 1-1, în etapa a 12-a a Ligii 2.

Bacăul a deschis scorul rapid, în minutul 7, prin Aftanache, care a trecut ca prin brânză în careu de doi fundași și a marcat cu un șut puternic din 13 metri.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Gazdele au ratat o ocazie uriașă în minutul 24, când același Aftanache a scăpat singur cu portarul Măluțan, l-a driblat, dar din unghi închis a trimis în bară. A fost momentul psihologic al jocului.

Șelimbăr a construit, dar a ajuns greu să își creeze ocazii la poarta gazdelor în prima parte. Boboc a trimis un șut bun în minutul 28, de puțin pe lângă poarta moldovenilor. A fost 1-0 la pauză pentru băcăuani.

Șelimbăr a fost mult activă în partea secundă, a urcat liniile în jumătatea moldovenilor, cătând egalarea. Din minutul 62, Băcăul a rămas în inferioritate, după ce V. Cimbru a primit al doilea galben.

Mijlocașul șelimbărenilor, Cotogoi a avut o șansă bună în minutul 68, dar a tras modest din 15 metri.

Conform cursului jocului, sibienii egalează în minutul 70 după o centrare foarte bună din stânga de la S. Șerban, fructificată de Jurj, cu o lovitură de cap din 6 metri.

Până la final nu s-a mai petrecut nimic notabil, ambele echipe părând mulțumite cu remiza. S-a terminat 1-1 și echipa lui Eugen Beza își adaugă la zestre al doilea punct din deplasare în acest sezon.

Cu doar o înfrângere în ultimele cinci etape, ”călăreții roșii” s-au redresat parțial comparativ cu startul sezonului și ocupă locul 18 în clasament, având 9 puncte din 12 meciuri.

CSC 1599 Șelimbăr: Măluțan – Ivan, Wiktorsky, Natea, S. Șerban – Boboc, Luca – Petrescu, Benzar, A. Șerban – Jurj. Au mai jucat: Cotogoi, Lenghel, Ntim, Buzan. Antrenor: Eugen Beza