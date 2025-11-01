defensiva lui fc hermannstadt grav avariată: încă un jucător de bază s-a accidentat / video

După patru eșecuri consecutive, FC Hermannstadt are mare nevoie de un succes luni, de la ora 17.45, în disputa cu Oțelul Galați, din runda a 15-a a Superligii.

Sibienii au mari probleme de efectiv, după mai vechea accidentare a lui Balaure, acum au apărut și indisponibilitățile lui Stoica, Căpușă și Kujabi. Astfel, antrenorul Marius Măldărășanu va trebui să facă improvizații, în special în defensivă.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Măldărășanu le cere elevilor săi să ia succesul din Cupă de la Chiajna ca pe un restart în campionat și să iasă din blocajul mental în care se află.

”Un meci contra Oțelului, echipă foarte bună, în formă. Venim după o săptămână grea, problema nu este neapărat că jucăm la trei zile, ci drumul lung. M-a bucurat până la urmă că am câștigat în Cupă, ne dorim să ieșim din grupă, este un obiectiv al nostru, parcursul de anul trecut ni l-am dori să se întâmple și în acest sezon, însă am transmis băieților trebuie să-l percepem strict ca pe un restart. E bine că am câștigat și sper să câștigăm un pic la nivelul mentalului, pentru că este clar că este un blocaj mental care vine după o ineficacitate în fața porții, suferim la a marca goluri. Toată lumea vrea să aibă succes, dar uităm să ne bucurăm de tot ce înseamnă drumul către el, succesul însemnând pentru fiecare echipă un anumit obiectiv. La momentul când ajungi, poate să-ți atingi obiectivul, când te uiți în spate, cu siguranță vei vorbi de momentele grele pe care le-ai depășit. Sper să se întâmple și sezonul ăsta același lucru, cum s-a întâmplat și anul trecut. Nu ne-am fi dorit să ajungem aici, dar asta este, este o realitate. Trebuie să strângem rândurile, trebuie să dăm totul pe teren, pentru că sunt probleme la nivelul lotului. Pe lângă Bala, pe lângă Stoica, au tot apărut fel și fel de probleme medicale, genunchi, contracturi, este o normalitate, când mergi 8 ore cu autocarul, atunci se răsfrâng asupra musculaturii astfel de drumuri. Dar, repet, cei care vor fi sută la sută și dacă nu vor fi 100%, trebuie să dea mai mult” a susținut Marius Măldărășanu.

Căpușă are umărul dislocat

Accidentat în jocul de cupă de la Chiajna, Căpușă s-a alăturat pe lista indisponibililor pentru meciul de luni, cu Oțelul. Balaure și Stoica erau mai demult absenți, Kujabi nu poate juca nici el.

”Tibi a jucat foarte mult și el este unul din jucătorii indisponibili. I-a sărit și umărul pe la o fază fixă la meciul din Cupă, de la Chiajna. Da, și o problemă musculară. Sunt normale, probleme musculare apar în astfel de meciuri, cu toate că eu le-am și spus, mie îmi plăcea să joc din trei în trei zile, era senzațional, dar într-adevăr, concluzia noastră este că nu neapărat jocurile din 3 în 3 zile au apărut astfel de probleme, ci datorită drumului. Nu este ușor să mergi 8 ore, nu vrem să ne scuzăm, suntem plătiți să facem ce trebuie pe teren, indiferent că poți 50-60 de minute, vreau să dea jucătorul sută la sută sau mai mult. Avem nevoie în momentul ăsta de sacrificiu din partea jucătorilor” a mai spus Măldărășanu.

FC Hermannstadt va juca luni, de la ora 17.45 pe Municipal, cu Oțelul. Sibienii au mare nevoie de o victorie pentru a ieși din subsolul clasamentului.