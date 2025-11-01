încă o pană de curent în municipiul sibiu: 30 de străzi și bulevarde sunt afectate sâmbătă dimineață

Filiala din Sibiu a celor de la Distribuție Electrică România, anunță că mai multe artere din municipiul Sibiu sunt afectate sâmbătă dimineață în jurul orei 9.00 de o avarie la rețeaua electrică.
Avaria a fost semnalată la ora 8:54 și afectează peste 30 de străzi din capitala județului. Deocamdată nu se știe când va fi remediată această problemă, cei de la Electrica anunțând că ”termenul de remediere este momentan indisponibil”.
Reamintim că o pană de curent a avut loc și vineri seară, atunci nu mai puțin de 67 de străzi fiind afectate, avaria nefiind remediată total nici după câteva ore (DETALII AICI).
Iată lista cu străzile afectate de pana de curent de sâmbătă dimineață:
Loc: SIBIU, Strada: ALAMOR
Loc: SIBIU, sosea: ALBA IULIA
Loc: SIBIU, Strada: ALECSANDRI VASILE
Loc: SIBIU, Strada: ALEXANDRESCU
Loc: SIBIU, Strada: AMNAS
Loc: SIBIU, Strada: ARGESULUI
Loc: SIBIU, Strada: AVRIG
Loc: SIBIU, Strada: BACOVIA G.
Loc: SIBIU, Strada: BAII
Loc: SIBIU, Strada: BANATULUI
Loc: SIBIU, Strada: BASTIONULUI
Loc: SIBIU, Strada: BELDICEANU
Loc: SIBIU, Strada: BIHORULUI
Loc: SIBIU, Strada: CANTEMIR D.
Loc: SIBIU, Strada: CARLOVA VASILE
Loc: SIBIU, Strada: COPERNIC
Loc: SIBIU, Strada: COTRUS ARON
Loc: SIBIU, Strada: CRISTIAN
Loc: SIBIU, Strada: DEALULUI
Loc: SIBIU, Strada: DECEI PROF.A.
Loc: SIBIU, Strada: DOLJULUI
Loc: SIBIU, Strada: DRAGALINA
Loc: SIBIU, Strada: DRAGUSANU I.C.
Loc: SIBIU, Cale: DUMBRAVII
Loc: SIBIU, Strada: FANTANII
Loc: SIBIU, Strada: GALES
Loc: SIBIU, Strada: GARLEI
Loc: SIBIU, Strada: GOGA O.
Loc: SIBIU, Strada: GORJULUI
Loc: SIBIU, Strada: GRIGORESCU PICTOR
Loc: SIBIU, Strada: HATEGULUI
Loc: SIBIU, Strada: HOCHMAISTER
Loc: SIBIU, Strada: IRIMIE
Loc: SIBIU, Strada: IZLAZULUI
Loc: SIBIU, Strada: JINA
Loc: SIBIU, Strada: LOMONOSOV
Loc: SIBIU, Strada: LUAREA BASTILIEI
Loc: SIBIU, Strada: LUCHIAN STEFAN
Loc: SIBIU, Strada: LUPAS
Loc: SIBIU, Bulevard: MILEA G-RAL V.
Loc: SIBIU, Strada: MITROPOLIEI
Loc: SIBIU, Strada: MUNTENIEI
Loc: SIBIU, Strada: OASULUI
Loc: SIBIU, Strada: OLTENIEI
Loc: SIBIU, Strada: ORLAT
Loc: SIBIU, Strada: PASAJUL TALMACIU
Loc: SIBIU, Strada: PENES CURCANUL
Loc: SIBIU, Strada: PINCIU I.P.
Loc: SIBIU, Cale: POPLACII
Loc: SIBIU, Strada: PRAPORGESCU G-RAL
Loc: SIBIU, Strada: PRESACA
Loc: SIBIU, Strada: PUTNEI
Loc: SIBIU, Strada: RATIU ION
Loc: SIBIU, Strada: SACEL
Loc: SIBIU, Strada: SAGUNA ANDREI
Loc: SIBIU, Strada: SALAJULUI
Loc: SIBIU, Strada: SALISTE
Loc: SIBIU, Strada: SCOALA DE INOT
Loc: SIBIU, Strada: SLAVICI ION
Loc: SIBIU, Strada: SOIMA
Loc: SIBIU, Strada: STEFAN CEL MARE
Loc: SIBIU, Strada: STRANDULUI
Loc: SIBIU, Strada: TALMACEL
Loc: SIBIU, Piata: TALMACIU
Loc: SIBIU, Strada: VELCEANU IOSIF
Loc: SIBIU, Bulevard: VICTORIEI
Loc: SIBIU, Strada: VLAHUTA AL.
Revenim cu detalii!
