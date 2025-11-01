încă o pană de curent în municipiul sibiu: 30 de străzi și bulevarde sunt afectate sâmbătă dimineață

Filiala din Sibiu a celor de la Distribuție Electrică România, anunță că mai multe artere din municipiul Sibiu sunt afectate sâmbătă dimineață în jurul orei 9.00 de o avarie la rețeaua electrică.

Avaria a fost semnalată la ora 8:54 și afectează peste 30 de străzi din capitala județului. Deocamdată nu se știe când va fi remediată această problemă, cei de la Electrica anunțând că ”termenul de remediere este momentan indisponibil”.

Reamintim că o pană de curent a avut loc și vineri seară, atunci nu mai puțin de 67 de străzi fiind afectate, avaria nefiind remediată total nici după câteva ore (DETALII AICI).

Iată lista cu străzile afectate de pana de curent de sâmbătă dimineață:

Loc: SIBIU, Strada: ALAMOR

Loc: SIBIU, sosea: ALBA IULIA

Loc: SIBIU, Strada: ALECSANDRI VASILE

Loc: SIBIU, Strada: ALEXANDRESCU

Loc: SIBIU, Strada: AMNAS

Loc: SIBIU, Strada: ARGESULUI

Loc: SIBIU, Strada: AVRIG

Loc: SIBIU, Strada: BACOVIA G.

Loc: SIBIU, Strada: BAII

Loc: SIBIU, Strada: BANATULUI

Loc: SIBIU, Strada: BASTIONULUI

Loc: SIBIU, Strada: BELDICEANU

Loc: SIBIU, Strada: BIHORULUI

Loc: SIBIU, Strada: CANTEMIR D.

Loc: SIBIU, Strada: CARLOVA VASILE

Loc: SIBIU, Strada: COPERNIC

Loc: SIBIU, Strada: COTRUS ARON

Loc: SIBIU, Strada: CRISTIAN

Loc: SIBIU, Strada: DEALULUI

Loc: SIBIU, Strada: DECEI PROF.A.

Loc: SIBIU, Strada: DOLJULUI

Loc: SIBIU, Strada: DRAGALINA

Loc: SIBIU, Strada: DRAGUSANU I.C.

Loc: SIBIU, Cale: DUMBRAVII

Loc: SIBIU, Strada: FANTANII

Loc: SIBIU, Strada: GALES

Loc: SIBIU, Strada: GARLEI

Loc: SIBIU, Strada: GOGA O.

Loc: SIBIU, Strada: GORJULUI

Loc: SIBIU, Strada: GRIGORESCU PICTOR

Loc: SIBIU, Strada: HATEGULUI

Loc: SIBIU, Strada: HOCHMAISTER

Loc: SIBIU, Strada: IRIMIE

Loc: SIBIU, Strada: IZLAZULUI

Loc: SIBIU, Strada: JINA

Loc: SIBIU, Strada: LOMONOSOV

Loc: SIBIU, Strada: LUAREA BASTILIEI

Loc: SIBIU, Strada: LUCHIAN STEFAN

Loc: SIBIU, Strada: LUPAS

Loc: SIBIU, Bulevard: MILEA G-RAL V.

Loc: SIBIU, Strada: MITROPOLIEI

Loc: SIBIU, Strada: MUNTENIEI

Loc: SIBIU, Strada: OASULUI

Loc: SIBIU, Strada: OLTENIEI

Loc: SIBIU, Strada: ORLAT

Loc: SIBIU, Strada: PASAJUL TALMACIU

Loc: SIBIU, Strada: PENES CURCANUL

Loc: SIBIU, Strada: PINCIU I.P.

Loc: SIBIU, Cale: POPLACII

Loc: SIBIU, Strada: PRAPORGESCU G-RAL

Loc: SIBIU, Strada: PRESACA

Loc: SIBIU, Strada: PUTNEI

Loc: SIBIU, Strada: RATIU ION

Loc: SIBIU, Strada: SACEL

Loc: SIBIU, Strada: SAGUNA ANDREI

Loc: SIBIU, Strada: SALAJULUI

Loc: SIBIU, Strada: SALISTE

Loc: SIBIU, Strada: SCOALA DE INOT

Loc: SIBIU, Strada: SLAVICI ION

Loc: SIBIU, Strada: SOIMA

Loc: SIBIU, Strada: STEFAN CEL MARE

Loc: SIBIU, Strada: STRANDULUI

Loc: SIBIU, Strada: TALMACEL

Loc: SIBIU, Piata: TALMACIU

Loc: SIBIU, Strada: VELCEANU IOSIF

Loc: SIBIU, Bulevard: VICTORIEI

Loc: SIBIU, Strada: VLAHUTA AL.

Revenim cu detalii!