măldărășanu rupe tăcerea: le-a dat replica patronilor de la fc hermannstadt, după criticile primite / video

Într-o conferință de presă susținută sâmbătă la Sibiu, antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu i-a dat replica acționarului clubului, Claudiu Rotar, cel care s-a declarat contrariat de formula de start folosită în jocul de la Botoșani.

După criticile în media aduse de acționarul Claudiu Rotar, care s-a declarat șocat de formula de start aleasă pentru jocul de campionat de la Botoșani, antrenorul Marius Măldărășanu a susținut că alegerile sale au fost influențate de problemele medicale ale jucătorilor.

”Aș vrea să clarific o situație, am văzut o declarație a lui Claudiu în ziar, visavis de mine. N-a spus nimic nou, am declarat și eu după meciurile cu Botoșani și Miercurea Ciuc, e o realitate ce-a spus și este adevărat că eu sunt vinovat. Dar, vizavi de alegerea echipei de start, acolo cred că a greșit, pentru că știam cu toții de problemele pe care le aveam.

Albu a ieșit accidentat în minutul 14 cu Miercurea Ciuc, nouă ne-a fost teamă de o ruptură musculară, din fericire, a fost o contractură puternică, iar el s-a antrenat doar duminică, cu o zi înainte de meciul de la Botoșani. Jair, pe parcursul săptămânii a simțit ceva, la fel, el nu s-a tratat absolut deloc, dar l-am luat în lot. Kujabi și el cu o problemă de când am intrat pe sintetic are o alergare mai diferită și îl afectează degetul mic de la picior, cu Chiajna a cerut schimbare tocmai din punctul de vedere. Din păcate, asta este și pentru că a jucat foarte bine și ca atitudine, nici el nu era 100% . Nu știu dacă există vreun antrenor în lumea asta care bagă un jucător care nu se antrenează măcar două zile înainte de meci, iar acum pur și simplu soluțiile pe care le-am ales, am crezut în ele. Este o realitate, dacă aveam să introduc alt jucător, l-aș fi introdus” a spus Măldărășanu.

Kujabi și Albu, cu probleme medicale înaintea jocului de la Botoșani

Tehnicianul lui FC Hermannstadt a detaliat și schimbările din linia mediană de la pauza jocului de la Botoșani. ”În momentul în care am vrut să schimbăm sistemul, fiind 2-0 pentru adversar, era o normalitate să îl schimb pe Bejan, el avea cartonaș galben, făcuse un fault pe finalul reprizei la limită și exista un risc de eliminare. Pe urmă, schimbând sistemul, trebuia să aducem un mijlocaș central lângă Ivanov, puteam alege între Albu și Kujabi, care erau indisponibili. L-am ales pe Albu, a jucat o repriză, a trecut Chițu în spatele lui Marko și Neguț în stânga, pe parcurs a intrat Buș. Mai aveam alegerea Jair, dar am ales să intre Stancu în locul lui Kevin, el a intrat foarte bine, o centrare foarte bună pe capul lui Chițu. Adică lucrurile nu au fost ușoare, a trebuit să găsim soluții” a susținut Măldărășanu.

”Dacă nu vorbesc, nu înseamnă că nu am nimic de zis”

Tehnicianul sibienilor le cere acționarilor clubului să discute cu el la birou și nu în presă. ”Am vrut doar să punctez niște lucruri, pentru că poate lumea nu le știe. Eu nici nu vreau să dau prea mult din casă vis-a-vis de jucători accidentați, pentru că ei se pot recupera într-o zi, două. Sunt momente în care ai nevoie de un jucător, chiar dacă nu e sută la sută, gândindu-ne că el va da mai mult decât poate. E nevoie în momentul ăsta chiar să avem nevoie de jucători care să se sacrifice. Adică este ușor să creăm o polemică în presă, eu dacă nu vorbesc, nu înseamnă că nu am nimic de zis. Nu vreau să se deterioreze starea și și tot ce se întâmplă la echipă/ Lucrurile le-am și transmis, putem să le discutăm în birou” a mai spus Măldărășanu.

FC Hermannstadt va juca luni, la Sibiu, cu Oțelul Galați, în etapa a 15-a a Superligii. Sibienii sunt pe penultimul loc, cu doar 10 puncte din 14 jocuri și au o serie negativă de patru eșecuri în campionat.

.