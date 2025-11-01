noul ordin mai schimbă regulile pentru câinii de serviciu. centrul chinologic sibiu va coordona activitatea la nivel național

La Sibiu se dă tonul schimbării în structurile Ministerului Afacerilor Interne! Noul Ordin MAI nr. 172/2025, publicat în Monitorul Oficial nr. 1004 din 31 octombrie 2025, stabilește reguli unitare privind activitatea câinilor de serviciu din toate structurile ministerului, iar Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu are un rol-cheie în aplicarea acestora.

Actul normativ modernizează și uniformizează domeniul, stabilind standarde clare pentru pregătirea, atestarea și reatestarea echipelor canine, pentru îngrijirea și asistența veterinară, precum și pentru reproducția și selecția exemplarelor destinate misiunilor operative. Totodată, sunt reglementate responsabilitățile structurilor care utilizează câini de serviciu și procedurile de participare la misiuni sau competiții.

Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu, unitate de elită din cadrul Poliției Române, rămâne nucleul principal al acestui sistem. Centrul are misiunea de a produce, distribui, pregăti și coordona activitatea câinilor de serviciu pentru toate categoriile de specializare — de la detectarea substanțelor periculoase și căutarea persoanelor dispărute, până la misiuni de ordine publică sau intervenții antiteroriste.

